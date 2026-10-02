Quảng Ninh chạy nước rút giải ngân 100% vốn đầu tư công

Ngày 2.10, TP.Quảng Ninh phát động đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026", tập trung vào những nhiệm vụ còn dư địa đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.



Nhà thầu tích cực triển khai thi công cầu vượt QL18 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 ẢNH: MẠNH TRƯỜNG

Theo UBND TP.Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP đạt 12,54%, cao hơn 0,88 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30.9 đạt 78.781 tỉ đồng, bằng 106% dự toán T.Ư giao và tăng 13% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành toàn diện 32 chỉ tiêu năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu trong 90 ngày cuối năm phải hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát động đợt thi đua, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm, động lực có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.



Cùng với giải ngân vốn đầu tư công, TP.Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỉ đồng.

Quảng Ninh cũng phấn đấu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 15.200; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, địa phương cụ thể hóa mục tiêu của 90 ngày cuối năm thành từng nhiệm vụ, tiến độ và kết quả cụ thể, qua đó phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.