Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nói về những việc cần làm ngay

Ngày 25.7, tại Cần Thơ, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là lần thứ hai ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Trước đó, tháng 1.2025, ông Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến tháng 9 cùng năm, ông được bổ nhiệm, phân công về T.Ư, từng giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: TRUNG PHẠM

Chia sẻ tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình cho biết được Bộ Chính trị tin tưởng phân công "trở lại" công tác tại thành phố Cần Thơ, đây là niềm vinh dự rất to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. "Cảm xúc hôm nay của tôi là vừa quen thuộc vừa gần gũi, nhưng cũng gợi lên nhiều suy nghĩ và rất nhiều sự trăn trở về sự phát triển của thành phố chúng ta trong thời gian tới", ông nói.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, Cần Thơ là đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương được T.Ư dành nhiều sự quan tâm, có chủ trương và cơ chế, chính sách đặc thù, có hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, có nguồn lực khá tốt. Thành phố có nhiều lợi thế rõ rệt để phát triển.

Sau một năm trở lại với vai trò Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông rất phấn khởi khi thấy thành phố đã có nhiều thay đổi tích cực. Diện mạo đô thị có bước khởi sắc, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư khá đồng bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện…

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế sự phát triển của thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa tương xứng với sự kỳ vọng, mong muốn của T.Ư, của nhân dân thành phố và chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo mới của Bộ Chính trị.

Ông Đỗ Thanh Bình lần thứ 2 giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ ẢNH: TRUNG PHẠM

Rút ra những kinh nghiệm, ông Bình cho rằng một chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm thì cơ hội cũng sẽ đi qua. Một cơ chế, chính sách tốt nhưng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tìm cách để làm và làm không đến cùng thì cơ chế ấy sẽ không thể đi vào cuộc sống. Và, một bộ máy đầy đủ nhưng thiếu sự phối hợp, thiếu tinh thần phục vụ thì nhân dân và doanh nghiệp vẫn phải chờ đợi.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ rất trăn trở với câu nói "đông nhưng không mạnh" hoặc "đông nhưng chưa mạnh". Thực trạng này cần được thay đổi, vì đến thời điểm này, cơ chế, chính sách không còn là điểm nghẽn. Có chăng điểm nghẽn ở đây là khâu tổ chức thực hiện, do con người, do cán bộ.

Đó là những điều mà ông Đỗ Thanh Bình sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cần Thơ tập trung suy nghĩ, nghiên cứu để xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Để qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng là đưa Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm với vai trò của một thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Đỗ Thanh Bình hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể. Làm việc công tâm, khách quan, cầu thị lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp. Hoạt động gần cơ sở hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, "nói đi đôi với làm", "nói ít làm nhiều", "làm đến cùng".

"Sau buổi làm việc hôm nay, tôi sẽ bắt tay ngay vào công việc cùng với các đồng chí với tinh thần không cầu toàn nhưng phải chắc chắn, không nóng vội nhưng cũng không thể để chậm trễ, làm đến đâu chắc đến đó, làm đến nơi đến chốn, làm thực chất, sản phẩm cụ thể", tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ đặt quyết tâm.