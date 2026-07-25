Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ngày 25.7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư...

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030

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Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thay ông Lê Quang Tùng vừa được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình (59 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) là thạc sĩ kinh tế, từng giữ nhiều vị trí ở tỉnh Kiên Giang (cũ), như: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch rồi Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang... Tháng 10.2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đầu năm 2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau sáp nhập tỉnh, thành (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng), ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới).

Tháng 9.2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Đến tháng 10.2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình. Tháng 4.2026, Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm ông Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ngày 21.7.2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thay vị trí của ông Đỗ Thanh Bình.