Bộ Nội vụ bãi bỏ thủ tục xét thăng hạng viên chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 874/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi quản lý của bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22.7.

Theo quyết định, Bộ Nội vụ bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức ẢNH: T.H

Theo quyết định, Bộ Nội vụ bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức trên cơ sở quy định của luật Viên chức năm 2025 và Nghị định số 259/2026/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Cụ thể, thủ tục đầu tiên bị bãi bỏ là bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự. Trước đây, sau khi kết thúc thời gian tập sự, viên chức phải thực hiện thủ tục này để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ thủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức. Đây là thủ tục từng được áp dụng đối với viên chức có nhu cầu chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đáng chú ý, thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cũng chính thức không còn được áp dụng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ngoài việc bãi bỏ 3 thủ tục nêu trên, Quyết định 874/QĐ-BNV còn công bố nhiều thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chức, viên chức, trong đó có các thủ tục về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng công bố thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực từ ngày 1.7. Đáng chú ý, nghị định bổ sung cơ chế tiếp nhận đối với chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, người đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật; người từng là cán bộ, công chức, viên chức sau đó chuyển sang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Ngoài ra, người có tài năng hoặc năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, nghề truyền thống; người đang ký hợp đồng làm công việc của vị trí viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập cũng thuộc diện được tiếp nhận nếu đáp ứng điều kiện và có nguyện vọng.

Đây được xem là bước đi nhằm thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng cao tham gia các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là ở những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu hoặc đang thiếu nguồn nhân lực.