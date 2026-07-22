Báo Thanh Niên xây cầu mới: Giấc mơ của xóm nhỏ Cần Thơ thành hiện thực

Sáng 22.7, chỉ hơn 1 tháng sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Người dân xóm nhỏ Cần Thơ mong mỏi cây cầu mới, Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ và chính quyền địa phương khởi công xây dựng cầu Rạch Bờ Dừa mới, hiện thực hóa mong mỏi nhiều năm của hàng trăm hộ dân xã Châu Thành, TP.Cần Thơ.

Lễ khởi công cây cầu hiện thực hóa giấc mơ của xóm nhỏ ở TP.Cần Thơ ẢNH: NHẬT THỊNH

Cầu Rạch Bờ Dừa được xây dựng năm 1998. Sau gần 30 năm sử dụng, mặt cầu nhỏ hẹp, xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Mỗi ngày hàng trăm người, trong đó có nhiều học sinh, vẫn phải qua cầu trong điều kiện tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa hoặc ban đêm.

Dù địa phương nhiều lần sửa chữa, gia cố để duy trì việc đi lại, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Trong bối cảnh xã Châu Thành đang đầu tư hoàn thiện tuyến giao thông nông thôn kết nối qua khu vực, việc xây dựng 1 cây cầu mới kiên cố, đồng bộ trở thành nhu cầu cấp thiết và cũng là mong mỏi của người dân.

Từ thực tế đó, Báo Thanh Niên đã đứng ra làm cầu nối, vận động nguồn lực xã hội để hiện thực hóa ước mơ về cây cầu mới. Chỉ sau hơn một tháng, kinh phí 850 triệu đồng đã được các nhà tài trợ và bạn đọc chung tay đóng góp để xây dựng cầu Rạch Bờ Dừa rộng 3,4 m, dài 22 m, gồm 3 nhịp, 4 dầm bê tông cốt thép, thay thế cây cầu cũ chật hẹp, xuống cấp.

Cây cầu sau gần 3 thập kỷ đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân đi lại thấp thỏm lo sợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Biến mong ước của người dân thành hiện thực

Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Thành cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đông đảo người dân địa phương.

Về phía các đơn vị tài trợ có ông Nguyễn Đức Liên, cố vấn truyền thông Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm; ông Phan Văn Nhàn, bác sĩ Huỳnh Văn Cường và ông Huỳnh Dũng Cón - đại diện Hội những người con xa quê; ông Đặng Anh Tài, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ - HDBank; bà Trần Thu Hà, Giám đốc kinh doanh Vùng miền Tây - Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu; ông Nguyễn Ngọc Huy Sang, Giám đốc kinh doanh, đồng sáng lập Công ty TNHH gia sư eTeacher.

Đại diện Báo Thanh Niên có nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch Thường trực Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên.

Nhà báo Đức Trung phát biểu trong lễ khởi công ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Đức Trung bày tỏ sự trân quý đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tin tưởng, đồng hành cùng Liên chi hội nhà báo và Công đoàn Báo Thanh Niên để mang đến công trình ý nghĩa cho người dân.

"Điều đáng quý nhất của công trình không chỉ là cây cầu mới mà còn là sự chung tay của cộng đồng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, việc các doanh nghiệp và bạn đọc đồng hành đã góp phần biến mong mỏi nhiều năm của người dân thành hiện thực", nhà báo Đức Trung chia sẻ.

Riêng tại Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ đã xây dựng 3 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa và trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ trao tặng kinh phí xây dựng cầu Rạch Bờ Dừa ẢNH: NHẬT THỊNH

Khép lại nỗi lo dưới chân cầu

Đại diện chính quyền địa phương, ông Sơn Thái Học, Phó chủ tịch UBND xã Châu Thành gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ đã giúp biến mong ước nhiều năm của người dân thành hiện thực. Theo ông Sơn Thái Học, cây cầu mới không chỉ nối liền hai bờ sông mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho địa phương.

"Cây cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, thương mại; đồng thời góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", ông Sơn Thái Học nói.

Ông Sơn Thái Học, Phó chủ tịch UBND xã Châu Thành phát biểu cảm ơn các đơn vị tài trợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đứng bên cây cầu cũ, ông Dương Văn Hai (74 tuổi) nhớ khoảng 10 năm trước, một mảng bê tông trên mặt cầu bất ngờ rơi xuống sông. Bà con phải góp tiền vá tạm để có đường đi, nhưng mặt cầu hẹp, góc cua gắt và nhà dân nằm sát chân dốc vẫn khiến việc qua lại luôn tiềm ẩn nguy hiểm. "Người lớn đi còn sợ, huống chi tụi nhỏ", ông nói.



Nhà bà Đinh Thị Kim Cúc (69 tuổi) nằm ngay chân cầu. Suốt nhiều năm, gia đình bà nhiều lần chạy ra đỡ người bị ngã, dựng lại xe sau những cú ôm cua không thành. Vì vậy, điều bà mong nhất là cây cầu mới được xây ở vị trí thông thoáng hơn để người đi đường và cả những hộ dân dưới chân cầu không còn sống trong cảnh nơm nớp.

Cầu Rạch Bờ Dừa còn là "nút thắt" đối với việc vận chuyển hàng hóa của cả khu vực. Quốc lộ Nam Sông Hậu chỉ cách khoảng 200 m nhưng do ô tô, xe tải không thể qua cầu, các phương tiện phải đi vòng hơn 3 km, khiến những hộ trồng mít, sầu riêng bên kia cầu tăng chi phí vận chuyển và chịu nhiều bất lợi khi bán nông sản.

Các nhà tài trợ và địa phương làm lễ khởi công cầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiểu ý nghĩa lâu dài của công trình, ông Nguyễn Văn Mười (70 tuổi) tự nguyện hiến đất làm đường dẫn, chấp nhận chặt bỏ những cây dừa, cây chuối đang cho trái mà không yêu cầu bồi thường. Trước ngày khởi công, ông còn phát dọn cỏ, đốn bụi dừa nước để bàn giao mặt bằng sạch. Ông Lý Văn Rồng (61 tuổi) cũng hiến đất làm dốc cầu còn lại, mong "nút thắt cổ chai" sớm được tháo gỡ để ô tô có thể vào tận xóm, nông sản không còn phải đi đường vòng.

Niềm vui ngày khởi công được nối dài khi Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ trao 45 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho học sinh khó khăn. Bà Phan Thị Thúy Vân xúc động cho biết cháu mình đang học tại Trường tiểu học Đồng Khởi, cha làm phụ hồ, thu nhập 3 - 4 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải lo cho 5 người. "Có học bổng, tôi sẽ mua tập vở, quần áo mới cho cháu", bà Vân nói.

Đại diện Báo Thanh Niên, lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Đức Trung trao thư cảm ơn Công ty TNHH Gia sư eTeacher ủng hộ 5 suất học bổng Nguyễn Thái Bình ẢNH: NHẬT THỊNH

Cây cầu mới được xây dựng cách vị trí cũ khoảng 30 m để người dân thuận tiện di chuyển, tránh khúc cua gắt ẢNH: NHẬT THỊNH

Cây cầu mới kiên cố là giấc mơ của bà con ở xóm nhỏ Cần Thơ suốt nhiều năm qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Kinh phí xây dựng cầu Rạch Bờ Dừa được huy động từ nhiều nguồn xã hội hóa. Trong đó, Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam, Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh), HDBank, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, Công ty TNHH Hoa Biển, Hội những người con xa quê và Quỹ Từ thiện anh Lý Thuyết Hùng mỗi đơn vị tài trợ 100 triệu đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp 150 triệu đồng.