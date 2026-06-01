Người dân xóm nhỏ Cần Thơ mong mỏi cây cầu mới

Cầu cũ mất an toàn sau gần 30 năm sử dụng

Từ quốc lộ Nam Sông Hậu, đi xe máy men theo đường nông thôn khoảng 200 m thì tới rạch Bà Ba Ren. Xe vừa qua khúc cua thì thấy cầu Bờ Dừa bắc qua một xóm nhỏ thuộc ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP.Cần Thơ (trước thuộc tỉnh Hậu Giang). Cây cầu hiện hữu rộng khoảng 2 m, dù bằng bê tông cốt thép nhưng mỗi khi có xe chạy qua đều cảm nhận được sự rung lắc.

Mỗi khi xe máy đi qua cầu Bờ Dừa hiện hữu đều có thể cảm nhận thân cầu rung lắc Ảnh: Duy Tân

Thủy triều rút, con rạch cạn trơ đáy thì trụ cầu hiện ra, cho thấy rõ 2 đoạn lắp ráp. Trụ cột phía dưới bằng bê tông, nối tiếp là các thanh thép tròn nâng đỡ thân cầu. Phía trên, những thanh chắn lan can càng khiến mọi người bất an vì cong vênh, bung các mối hàn. "Cây cầu này sửa chữa nhiều lần rồi. Bây giờ đã yếu, xe 4 bánh phải chào thua, không thể qua được", một lão nông cố cựu ở đây chia sẻ.

Người dân cho biết cầu Bờ Dừa được xây dựng năm 1998, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất cho khoảng 115 hộ dân với hơn 460 nhân khẩu trong ấp Phú Xuân. Sau gần 30 năm sử dụng, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, dẫu có sửa chữa tiếp cũng không đảm bảo an toàn.

Hiện trạng cầu Bờ Dừa có độ dốc khá nguy hiểm. Góc bẻ lái khi lên xuống tương đối hẹp vì chắn ngay bên dưới là nhà dân. Buổi tối, tầm nhìn hạn chế càng khiến người chạy xe dễ loạng choạng, té ngã. Có nhà nằm ngay dốc cầu, bà Đinh Thị Kim Cúc (69 tuổi) sống trong nỗi thấp thỏm vì đã chứng kiến nhiều vụ xe tông thẳng vào hàng rào. Nhiều trường hợp xe hư hỏng nặng, có người bị thương phải sơ cứu.

Trụ cầu hiện hữu được lắp ráp bởi 2 phần khác nhau Ảnh: Duy Tân

Thấy nguy hiểm, gia đình bà Cúc tự mua vật liệu bồi đắp cho dốc cầu được bằng phẳng hơn, nhưng tình trạng té ngã vẫn thường xuyên xảy ra. Không an tâm nên nhiều người chạy đến vị trí này thì xuống xe, tắt máy, dẫn bộ qua cầu. "Vào mùa mưa, rong rêu trơn trượt thì càng tiềm ẩn rủi ro. Nhìn nhiều xe xuống dốc mà tôi hồi hộp theo, sợ lỡ trớn lao vào nhà thì vừa thiệt cho mình vừa tội cho người ta", bà Cúc bộc bạch.

Xe máy "bấm bụng" đi qua, còn xe tải thu mua nông sản thì "đầu hàng" trước cầu Bờ Dừa. Điều này đồng nghĩa với hàng trăm nông dân trồng mít và sầu riêng phía bên kia cầu chịu thiệt. Nếu có cây cầu kiên cố, xe đi qua được thì quãng đường vận chuyển trái cây ra quốc lộ Nam Sông Hậu chỉ khoảng 200 m. Còn với cây cầu hiện hữu, xe phải đi đường vòng 3 km mới tới vườn.

Theo ông Nguyễn Văn Mười (69 tuổi), đi đường vòng, thương lái mua sầu riêng lúc nào cũng cò kè ép giá nên dẫu trúng mùa, nông dân cũng không vui trọn vẹn. Còn cách khác là tự vận chuyển nông sản bằng xe máy qua cầu, mỗi lần một ít. Phương án này không bị ép giá, nhưng tính ra chi phí xăng xe, công cán còn nặng hơn. Ông Mười than thở: "Cũng là mặt hàng sầu riêng nhưng nhìn những hộ dân bên kia cầu, xe vào thu mua nhanh gọn và trả giá cao hơn mà tôi chỉ biết ước".

Người dân sẵn sàng hiến đất xây cầu mới

Niềm mong mỏi của bà con càng thôi thúc khi trong năm 2026, xã Phú Xuân vừa đủ điều kiện đầu tư mở rộng tuyến đường dài hơn 2 km qua khu vực này. Tuyến đường nông thôn cũ với nhiều đoạn đã bể nát sẽ được làm lại mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn lộ 3,5 m, giúp giao thông trong vùng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu cầu Bờ Dừa không có quy mô tương đồng thì đoạn đường mới dù có thông thoáng, khang trang đến mấy vẫn bị chia cắt.

Có nhà nằm ngay dốc cầu Bờ Dừa hiện hữu, bà Đinh Thị Kim Cúc chứng kiến nhiều vụ tai nạn Ảnh: Duy Tân

Ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành, cho biết với chủ trương trên, địa phương cần thiết phải xây lại cầu Bờ Dừa cách vị trí cũ khoảng 15 m, để kết nối với tuyến đường tạo thành một trục giao thông thẳng đồng bộ. Cầu dự kiến xây bằng bê tông cốt thép với chiều dài khoảng 25 m, rộng 3 m, kinh phí ước tính khoảng 850 triệu đồng.

Kế hoạch này nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của tất cả bà con. Chính quyền địa phương rất mong công trình sớm hoàn thành để mọi người có thêm động lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, ông Trí rất trăn trở: "Nguồn lực của xã còn hạn chế. Cây cầu Bờ Dừa mới chưa thể xây được theo nguyện vọng của bà con. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để ước mơ của người dân thành hiện thực".

Người dân sẵn sàng hiến đất để xây cầu Bờ Dừa ở vị trí mới Ảnh: Duy Tân

Ông Lý Văn Rồng (61 tuổi) cho biết sẵn sàng hiến phần đất của mình cho chính quyền xây dựng phần chân cầu mới. Dù nơi đó có những cây dừa và sầu riêng đang cho trái nhưng ông sẽ không yêu cầu bồi thường hoa màu hay hỗ trợ tiền công chăm sóc bấy lâu nay. Bởi ông hiểu cây cầu này sẽ rất có ích cho tương lai, cho sự phát triển của xóm làng. Đặc biệt là giúp gần 100 em học sinh đến trường an toàn hơn, trong đó có con cháu của ông.

Cũng theo ông Rồng, cây cầu cũ rất trở ngại, khó đi, chính ông cũng từng là nạn nhân. "Nếu có chiếc cầu mới thì hẳn bà con ở đây rất mừng. Nghĩ thế nên tôi hiến đất để mọi người đi lại dễ dàng hơn. Đây là việc tử tế, có ý nghĩa nên bản thân lão nông này thấy vui chứ chẳng thấy mất mát gì. Tới đây, chính quyền cần bao nhiêu đất xây cầu thì tôi cũng sẵn sàng hợp tác hết. Nghĩ tới mai đây xe chạy bon bon vào xóm nhỏ, cuộc sống nhộn nhịp hơn mà thấy phấn khởi trong lòng", ông Rồng bộc bạch.