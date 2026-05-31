Từ quốc lộ Nam Sông Hậu, men theo đoạn đường nông thôn khoảng 200 m là đến cầu Bờ Dừa bắc qua rạch Bà Ba Ren. Cây cầu rộng chưa đầy 2 m, được xây dựng từ năm 1998, hiện phục vụ việc đi lại của khoảng 115 hộ dân với hơn 460 nhân khẩu.

Người dân xóm nhỏ ở Cần Thơ khát khao cây cầu mới

Sau gần 30 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi lần có xe máy chạy qua, mặt cầu rung lắc rõ rệt. Lan can nhiều vị trí cong vênh, bung mối hàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không chỉ xuống cấp, cầu còn có độ dốc lớn và khúc cua hẹp ngay sát nhà dân. Vào ban đêm hoặc những ngày mưa, việc lưu thông càng thêm nguy hiểm.

Cầu Bờ Dừa bắc qua rạch Bà Ba Ren xuống cấp nghiêm trọng sau gần 30 năm sử dụng ẢNH: DUY TÂN - THANH DUY

Sống ngay dưới chân cầu, bà Đinh Thị Kim Cúc (69 tuổi) đã chứng kiến không ít vụ tai nạn khi người đi đường mất lái lao thẳng vào hàng rào nhà mình.

Khó khăn lớn nhất mà cầu Bờ Dừa gây ra là cản trở việc vận chuyển nông sản. Phía bên kia cầu có nhiều diện tích trồng sầu riêng, mít của người dân nhưng xe tải không thể tiếp cận.

Nếu có cây cầu đủ tải trọng, quãng đường từ vườn ra quốc lộ Nam Sông Hậu chỉ khoảng 200 m. Tuy nhiên, do cầu quá hẹp, các phương tiện phải đi đường vòng hơn 3 km mới vào được khu vực sản xuất. Điều này khiến thương lái thường xuyên ép giá vì phát sinh chi phí vận chuyển.

Không ít hộ dân phải dùng xe máy chở từng chuyến trái cây qua cầu. Dù tránh được cảnh bị ép giá nhưng chi phí nhân công, xăng xe lại tăng cao.

Trong năm 2026, địa phương đã có chủ trương mở rộng tuyến đường nông thôn dài hơn 2 km đi qua khu vực này lên bề rộng 3,5 m. Tuy nhiên, nếu cầu Bờ Dừa không được xây mới đồng bộ thì toàn bộ tuyến đường vẫn bị chia cắt.

Địa phương dự kiến xây dựng cầu Bờ Dừa mới cách vị trí hiện tại khoảng 15 m nhằm tạo thành trục giao thông thông suốt. Cây cầu dự kiến dài khoảng 25 m, rộng 3 m, kết cấu bê tông cốt thép với tổng kinh phí khoảng 850 triệu đồng.

Để hiện thực hóa giấc mơ có cây cầu mới, nhiều người dân đã tự nguyện đóng góp công sức và đất đai.

Ông Lý Văn Rồng (61 tuổi) cho biết sẵn sàng hiến phần đất nơi dự kiến xây dựng chân cầu, dù trên đó đang có nhiều cây dừa và sầu riêng cho thu hoạch. Người đàn ông hơn 60 tuổi tin rằng khi cây cầu mới hoàn thành, xe cộ sẽ ra vào thuận tiện, việc vận chuyển nông sản dễ dàng hơn, đời sống người dân cũng khởi sắc.

Giữa vùng quê ven quốc lộ Nam Sông Hậu, cây cầu Bờ Dừa không chỉ là một công trình giao thông. Đó còn là niềm hy vọng về sự đổi thay, là ước mơ của hàng trăm hộ dân đang từng ngày chờ một nhịp cầu mới nối gần hơn con đường phát triển của quê hương.