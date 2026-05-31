Xe chết máy hàng loạt sau mưa lớn, người dân bì bõm dắt bộ xuyên đêm
Video Đời sống

Chung Phát
31/05/2026 08:01 GMT+7

Cơn mưa lớn kéo dài chiều tối 30.5.2026 khiến nhiều tuyến đường tại phường Bình Trị Đông, TP.HCM ngập sâu.

Mưa lớn kéo dài vào chiều tối ngày 30.5.2026 khiến nhiều tuyến đường tại phường Bình Trị Đông, TP.HCM rơi vào tình trạng ngập sâu. Trên đường Chiến Lược, nước mưa dâng cao, tràn vào nhiều hẻm dân cư như hẻm 77, hẻm 93, hẻm 95 và một số tuyến hẻm lân cận.

Có thời điểm, mực nước ngập hơn nửa bánh xe, khiến nhiều xe máy gần như không thể tiếp tục di chuyển. Theo người dân, nước ngập kéo dài từ đầu đến cuối một số tuyến hẻm, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại.

Nhiều phương tiện chết máy giữa đường, không ít người bì bõm lội nước trong đêm, chật vật dắt xe vượt qua các điểm ngập để trở về nhà.

ẢNH: CHUNG PHÁT

ẢNH: CHUNG PHÁT

Chỉ một ngày trước đó, nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM cũng đã ghi nhận mưa kéo dài kèm tình trạng ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ ngày 29 đến ngày 31.5, khu vực Nam bộ tiếp tục xuất hiện mưa lớn diện rộng kèm giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90 đến 150 mm, có nơi vượt 150 mm.

Dự báo trong những ngày đầu tháng 6, mưa có xu hướng giảm về phạm vi và cường độ nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao.

