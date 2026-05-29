Đề xuất điều chỉnh quy định hàm lượng Cadimi để cứu nông sản xuất khẩu

Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam vừa có công văn gửi Bộ NN-MT và Hiệp hội Phân bón Việt Nam để kiến nghị về vấn đề quản lý phân bón. Theo đó, Vinacam cho rằng, vấn đề chất lượng nông sản xuất khẩu hiện nay như sầu riêng, mít, chuối... đang bị nhiễm kim loại nặng mà điển hình là Cadimi (Cd). Đây là mối đe dọa trực tiếp, có nguy cơ "xóa sổ" nhiều ngành hàng và đẩy hàng chục nghìn hộ nông dân vào cảnh điêu đứng. Vấn đề này phát sinh nghiêm trọng nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà điển hình là Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ). Tuy nhiên, công tác quản lý hiện có những lỗ hổng và bất cập khiến không thể giải quyết căn cơ vấn đề dư lượng Cadimi trong đất và vượt ngưỡng trong nông sản.
Ông Vũ Duy Hải, Tổng giám đốc Vinacam phân tích: "Hiện tại, quy chuẩn chỉ áp dụng giới hạn Cadimi tối đa cho phân DAP (12 ppm) và phân hữu cơ (5 ppm), trong khi phân NPK và các loại phân lân khác lại không thuộc phạm vi điều chỉnh. Trên thực tế, phân hữu cơ được nông dân sử dụng với khối lượng rất lớn (gấp 2-3 lần, thậm chí 4-5 lần phân vô cơ). Nếu phân hữu cơ sử dụng nguồn nguyên liệu từ chất thải công nghiệp, bùn thải đô thị, hoặc một số loại phân gà sẽ có hàm lượng Cadimi cực kỳ cao nhưng dường như lại đang thả nổi, không thể kiểm soát. Để bảo vệ đất và ngành nông sản xuất khẩu và giải quyết gốc rễ vấn đề dư lượng Cadimi thì ngoài việc cải tạo, áp dụng các biện pháp khoa học để tẩy trừ Cadimi trong đất thì một biện pháp hữu hiệu cấp thời cần áp dụng là giảm phân bón có chứa Cadimi cao khi chăm sóc cây trồng".
Từ lý do trên, Vinacam kiến nghị điều chỉnh và bổ sung các quy định về hàm lượng Cadimi như sau: Đối với phân DAP, điều chỉnh giảm hàm lượng giới hạn Cadimi tối đa hiện tại xuống dưới mức 12 ppm. Đối với phân hữu cơ, điều chỉnh giảm hàm lượng xuống dưới 5ppm. Ngoài ra, cần bổ sung quy định bắt buộc kiểm soát hàm lượng Cadimi đối với phân lân và phân NPK theo mức giới hạn của phân hữu cơ (đề xuất mức 2-3ppm)
"Những kiến nghị trên xuất phát từ thực tế của công tác sản xuất, kinh doanh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đại lý, doanh nghiệp trong ngành và bổ sung kiến thức chuyên môn của các nhà khoa học chuyên ngành. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm xem xét và có sự điều chỉnh kịp thời vì chất lượng nông sản Việt Nam nói chung", ông Vũ Duy Hải chia sẻ.
