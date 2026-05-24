Tin vui với sầu riêng Việt Nam

Hôm nay, giá sầu riêng tiếp tục tăng thêm khoảng 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Ghi nhận từ các đại lý cho thấy, giá sầu riêng Ri6 ở khu vực miền Tây là 50.000 đồng/kg, còn ở miền Đông từ 51.000 - 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Thái Lan ở miền Tây 80.000 đồng/kg còn miền Đông phổ biến từ 80.000 - 82.000 đồng/kg. Sầu riêng Musang King phổ biến 85.000 đồng/kg.



Giá sầu riêng Việt Nam đang tăng trở lại, dự báo tiếp tục khởi sắc ẢNH: DUY TÂN

Theo các thương lái, hiện nay sầu riêng miền Tây đang vào cuối vụ và sản lượng ở miền Đông đang tăng dần. Khu vực miền Đông và Tây nguyên đang đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn với sầu riêng và rau quả Việt Nam.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) dự báo, giá sầu riêng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung vào Trung Quốc bắt đầu sụt giảm vì sầu riêng ở miền đông Thái Lan đang vào cuối vụ. Khu vực này có diện tích, sản lượng và chất lượng số một của Thái Lan, còn khu vực miền nam bắt đầu vào vụ từ tháng 7 - 9, sản lượng ít hơn và chất lượng cũng không bằng. Những năm gần đây, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam bắt đầu tăng tốc từ tháng 6 và đạt giá trị cao nhất vào tháng 9 - 10.

Số liệu sơ bộ của Hải quan thể hiện, trong tháng 5 xuất khẩu rau quả ước đạt 615 triệu USD, tuy tăng 15% so với tháng 4 nhưng chỉ tương đương với cùng kỳ năm trước do xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Lũy kế 5 tháng, xuất khẩu rau quả đạt 2,7 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2026.