Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Xứ sở của Musang King tăng nhập sầu riêng Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
20/05/2026 08:45 GMT+7

Malaysia - xứ sở của sầu riêng Musang King tăng nhập hàng từ Việt Nam, do vậy nước này đã vượt qua Thái Lan trở thành thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam ở Đông Nam Á.

Trong 4 tháng đầu năm nay, Malaysia đã chi gần 50 triệu USD để nhập rau quả Việt Nam, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. 

Quê hương của sầu riêng Musang King tăng nhập hàng Việt Nam - Ảnh 1.

Malaysia tăng nhập hàng rau quả Việt Nam

ẢNH: DUY TÂN

Những năm trước, Thái Lan luôn là nhà nhập khẩu rau quả số 1 của Việt Nam ở khu vực ASEAN nhưng 4 tháng qua mới đạt 43 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Nước này cũng rớt xuống thứ 8 trong danh sách các thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam và thứ 2 khu vực sau Malaysia.

Về sự đảo chiều của thị trường Malaysia và Thái Lan, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) giải thích: Những năm trước, Thái Lan nhập nhiều sầu riêng đông lạnh của Việt Nam nhưng từ khi Việt Nam ký được nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh vào Trung Quốc thì sản lượng xuất sang Thái Lan giảm mạnh. Bên cạnh đó, năm nay sầu riêng Thái Lan cũng trúng mùa nên nhu cầu nhập khẩu thời gian qua giảm. Điều này làm ảnh hưởng đến kim ngạch chung của cả ngành.

Trong khi đó, xứ sở của sầu riêng Musang King - "vua của các loại sầu riêng" - lại tăng nhập sầu riêng của Việt Nam để phục vụ chế biến và tiêu dùng nội địa vào thời điểm trái vụ. Do sản lượng sầu riêng Musang King hạn chế, hàng có giá trị cao nên Malaysia chủ yếu xuất tươi.

Theo nhiều chuyên gia, hiện tại sầu riêng Musang King cũng được trồng phổ biến ở Việt Nam nhưng do tuổi cây còn nhỏ và nhiều nông dân chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc nên chất lượng chưa cao, giá cả không ổn định. 

Giá sầu riêng tăng

Từ đầu tuần đến nay giá sầu riêng khởi sắc trở lại, theo ghi nhận của Thanh Niên giá sầu riêng Ri6 loại A dao động từ 50 - 53.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg so với đầu tháng. Tương tự, sầu riêng giống Thái Lan khoảng 80.000 - 85.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg. Giá sầu riêng tăng là do hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm thuận lợi hơn sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo về việc xử lý nghiêm các phòng kiểm định gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu.


Tin liên quan

Campuchia mua rau quả gì của Việt Nam mà xuất khẩu tăng 260%?

Campuchia mua rau quả gì của Việt Nam mà xuất khẩu tăng 260%?

Campuchia bất ngờ là thị trường tăng trưởng số 1 trong số các nước nhập khẩu rau quả chính của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng tăng nhập khẩu rau quả từ Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Sầu riêng sầu riêng musang king sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sầu riêng giá sầu riêng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận