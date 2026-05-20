Xứ sở của Musang King tăng nhập sầu riêng Việt Nam

Trong 4 tháng đầu năm nay, Malaysia đã chi gần 50 triệu USD để nhập rau quả Việt Nam, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.



Những năm trước, Thái Lan luôn là nhà nhập khẩu rau quả số 1 của Việt Nam ở khu vực ASEAN nhưng 4 tháng qua mới đạt 43 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Nước này cũng rớt xuống thứ 8 trong danh sách các thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam và thứ 2 khu vực sau Malaysia.

Về sự đảo chiều của thị trường Malaysia và Thái Lan, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) giải thích: Những năm trước, Thái Lan nhập nhiều sầu riêng đông lạnh của Việt Nam nhưng từ khi Việt Nam ký được nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh vào Trung Quốc thì sản lượng xuất sang Thái Lan giảm mạnh. Bên cạnh đó, năm nay sầu riêng Thái Lan cũng trúng mùa nên nhu cầu nhập khẩu thời gian qua giảm. Điều này làm ảnh hưởng đến kim ngạch chung của cả ngành.

Trong khi đó, xứ sở của sầu riêng Musang King - "vua của các loại sầu riêng" - lại tăng nhập sầu riêng của Việt Nam để phục vụ chế biến và tiêu dùng nội địa vào thời điểm trái vụ. Do sản lượng sầu riêng Musang King hạn chế, hàng có giá trị cao nên Malaysia chủ yếu xuất tươi.

Theo nhiều chuyên gia, hiện tại sầu riêng Musang King cũng được trồng phổ biến ở Việt Nam nhưng do tuổi cây còn nhỏ và nhiều nông dân chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc nên chất lượng chưa cao, giá cả không ổn định.

Giá sầu riêng tăng Từ đầu tuần đến nay giá sầu riêng khởi sắc trở lại, theo ghi nhận của Thanh Niên giá sầu riêng Ri6 loại A dao động từ 50 - 53.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg so với đầu tháng. Tương tự, sầu riêng giống Thái Lan khoảng 80.000 - 85.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg. Giá sầu riêng tăng là do hoạt động kiểm định chất lượng sản phẩm thuận lợi hơn sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo về việc xử lý nghiêm các phòng kiểm định gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu.



