Campuchia mua rau quả gì của Việt Nam mà xuất khẩu tăng 260%?

Theo Hải quan Việt Nam, trong tháng 4.2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả vào thị trường Campuchia đạt trên 6 triệu USD tăng đến 280% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng qua đạt gần 28 triệu USD tăng đến 259% so với năm 2026. Với tốc độ này, Campuchia trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong số những nhà nhập khẩu rau quả Việt Nam.



Vậy người Campuchia ưa chuộng loại rau quả nào của Việt Nam? Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), nhu cầu của Campuchia rất đa dạng từ trái cây như sầu riêng, xoài, mít, thanh long, nhãn, chôm chôm, bưởi, cam… đến rau củ các loại gồm tỏi, hành tây, hành lá, rau củ... Nhờ vị trí địa lý giáp biên giới với các tỉnh miền Tây, rau quả được vận chuyển sang biên giới với số lượng lớn theo mùa vụ. Đặc biệt khi căng thẳng biên giới với Thái Lan nổ ra, người Campuchia ngày càng đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam. Đây là thời cơ thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này. Tuy nhiên, hạn chế cần lưu ý là hoạt động xuất khẩu chủ yếu vẫn theo đường tiểu ngạch.

"Các doanh nghiệp rau quả Việt Nam có thể coi thời cơ này là cơ hội để xâm nhập thị trường Campuchia một cách lâu dài nhằm đa dạng hóa đầu ra cho rau quả Việt Nam", ông Nguyên khuyến nghị.

Ngoài ra, các thị trường khác trong khu vực cũng có sự tăng trưởng mạnh như Singapore đạt 17 triệu USD, tăng 13%; Lào đạt 7,5 triệu USD, tăng 76%; Indonesia đạt 6 triệu USD, tăng 6%...

Đáng chú ý là Malaysia khi nước này đã vượt qua Thái Lan để trở thành nhà nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN và đứng thứ 6 trong số các thị trường chính. Trong 4 tháng qua nước này đã chi gần 50 triệu USD để nhập rau quả Việt Nam, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng Thái Lan kim ngạch đạt 43 triệu USD, giảm đến 24% so với cùng kỳ năm trước. Nước này những năm trước nằm trong top 5 các nhà nhập khẩu rau quả chính của Việt Nam, nay rớt xuống hạng 8.

Trong 4 tháng qua, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ số 1 của rau quả Việt Nam với kim ngạch vượt 1 tỉ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2026; Mỹ đứng thứ 2 với gần 180 triệu USD, tăng 16%. Thị trường châu Âu, đặc biệt là các nước như Hà Lan, Đức, Anh thời gian qua cũng tăng trưởng 2 con số.

Đây là những tín hiệu tích cực để ngành rau quả tự tin hướng đến cột mốc kỷ lục mới trong năm 2026 là 10 tỉ USD.