Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc sẽ tăng mạnh

Bưởi VN giá cao gấp đôi vẫn đắt như tôm tươi

Sau hàng loạt thị trường mở cửa cho quả bưởi VN, điều mà nhiều người quan tâm là tiềm năng của mặt hàng này thế nào. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vina T&T Group, doanh nghiệp (DN) trực tiếp xuất khẩu bưởi sang thị trường Mỹ từ năm 2022, cho biết: Khi mới bắt đầu xuất khẩu, giá công ty cung cấp cho đối tác là 35 USD/thùng, đối tác bán cho siêu thị 45 USD/thùng và siêu thị bán lẻ đến người tiêu dùng là 62 USD/thùng. Vào thời điểm đó, giá bưởi bán lẻ từ một số nước châu Á chỉ 30 USD/thùng. "Giá bưởi da xanh VN cao gấp đôi sản phẩm cùng loại, nhưng kim ngạch vẫn giữ mức tăng trưởng 2 con số hằng năm. Đó là nhờ chất lượng sản phẩm của chúng ta vượt trội. Do đó, tôi tin tưởng trái bưởi VN sẽ tiếp tục thành công ở các thị trường mới như Úc và Trung Quốc", ông Tùng nói.

Nhiều thị trường quan trọng mở cửa với quả bưởi VN ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Tùng dẫn chứng, vào tháng 10.2025, khi có thông tin chính thức về việc bưởi VN được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Úc thì chỉ 2 ngày sau ông nhận được 6 đơn đặt hàng. Nhưng đến tháng 2.2026, ông phải chuyển trả cọc cho khách vì chưa xác định được thời gian chính thức xuất hàng. Đến ngày 10.4, khi có quyết định chính thức từ cơ quan chức năng hai nước, công ty ngay lập tức lên kế hoạch và chỉ 3 ngày sau là có lô hàng đầu tiên đưa sang Úc. Đến ngày 16.4 công ty tiếp tục xuất thêm 2 container. Điều này cho thấy tiềm năng thị trường rất lớn và ngược lại là năng lực, tính sẵn sàng nắm bắt cơ hội rất cao từ nông dân lẫn DN Việt.

Hai mặt hàng mới mở cửa ở thị trường Trung Quốc (bưởi, chanh) đều nằm trong nhóm 10 mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực của VN. Cụ thể, năm 2025 xuất khẩu chanh đạt kim ngạch đến 83 triệu USD, tăng 32% so với năm 2024 và đứng thứ 8. Bưởi đứng thứ 10 với kim ngạch đạt 72,5 triệu, tăng 26% so với năm 2024. Đà tăng trưởng của bưởi tiếp tục kéo dài trong 2 tháng đầu năm 2026 với giá trị đạt 14 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhận định về tiềm năng và cơ hội của quả bưởi ở các thị trường mới mở cửa, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN (VINAFRUIT), kể rằng ông vừa trở về từ California (Mỹ), trong các siêu thị ở đây trái cây VN được bán rất phổ biến. Bưởi là một trong những mặt hàng được ưa chuộng vì chất lượng tốt hơn các sản phẩm cùng loại và thời gian bảo quản dài. Đặc biệt với Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ trái cây có múi hàng đầu thế giới, bưởi VN có nhiều lợi thế. Việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch giúp giảm thiểu rủi ro ùn tắc tại cửa khẩu và mở rộng kênh phân phối vào sâu trong nội địa thông qua các hệ thống siêu thị lớn. Với việc mở cửa thị trường Trung Quốc, dự kiến xuất khẩu bưởi sẽ tăng trưởng đột biến trong năm 2026. "Nếu làm tốt các yêu cầu của thị trường Trung Quốc, xuất khẩu bưởi năm 2026 có thể bứt phá và đạt kim ngạch khoảng 300 triệu USD, củng cố vững chắc vai trò là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN", ông Nguyên lạc quan.

Nhà vườn phấn khởi, rau quả hướng đến kỷ lục mới

Diện tích trồng bưởi của VN hiện ước khoảng 100.000 ha, với sản lượng đạt gần 1 triệu tấn, trong đó Vĩnh Long là một trong những địa phương có diện tích trồng bưởi lớn nhất cả nước, khoảng 12.100 ha. Cây bưởi da xanh được quy hoạch gắn với chuỗi liên kết DN, hướng đến sản xuất hàng hóa tập trung, an toàn và có truy xuất nguồn gốc với 21 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác tham gia vào chuỗi giá trị. Sự phát triển của bưởi da xanh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo sinh kế bền vững cho hàng ngàn hộ nông dân. Theo ước tính của ngành nông nghiệp địa phương, với năng suất bình quân 12 - 15 tấn/ha, mỗi hộ trồng bưởi có thể đạt thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm.

Rau quả VN tăng tốc xuất khẩu ngay đầu năm hướng đến cột mốc kỷ lục mới ẢNH: CHÍ NHÂN

Anh Phạm Ngọc Cưng, nhà vườn trồng bưởi ở xã Tiên Thủy (Vĩnh Long), phấn khởi khi cơ hội thị trường mở ra cho bà con. Theo anh, thứ nhất, khi đầu ra được mở rộng, giá trị sản phẩm cũng sẽ tăng theo. Thứ hai, thị trường cũng đòi hỏi các tiêu chuẩn về chất lượng; để đáp ứng điều này nhà vườn phải không ngừng học hỏi và tiếp cận khoa học kỹ thuật, qua đó từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Cùng quan điểm, ông Vương Thành Công, Tổ trưởng Tổ hợp tác bưởi da xanh Hiệp Lợi (xã Phú Túc, Vĩnh Long), cho hay thời gian gần đây năng suất và chất lượng bưởi liên tục nâng cao; cũng vì nguồn cung dồi dào nên giá khá thấp. Việc Úc và đặc biệt là Trung Quốc liên tục mở cửa cho quả bưởi giúp đầu ra được mở rộng nên bà con địa phương rất vui.

"Bưởi được cấp phép chính ngạch vào Trung Quốc sẽ giúp giảm chi phí, từ đó nâng cao giá trị cho người nông dân. Trong nhiều năm qua, Tổ hợp tác của chúng tôi với diện tích trên 18 ha đã liên kết với DN để cung cấp bưởi nguyên liệu cho xuất khẩu, giá cao hơn thị trường 2.000 đồng/kg. Với cơ hội thị trường mở rộng, tôi cho rằng diện tích bưởi được liên kết sẽ mở rộng; nhà vườn đầu tư tốt hơn trong việc chăm bón giúp tỷ lệ hàng đạt chuẩn cũng tăng cao hơn so với hiện tại mới chỉ 30%", ông Công nói.

Ông Châu Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: Việc xuất khẩu bưởi sang Úc là kết quả sự nỗ lực bền bỉ của nông dân và DN. Xuất khẩu được lô hàng đầu tiên đã khó, bà con và DN cần giữ vững thị trường cũng như không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài quả bưởi, địa phương vẫn còn 2 sản phẩm nhiều tiềm năng là xoài với diện tích trên 7.000 ha và nhãn gần 8.000 ha.

Ở góc độ ngành nông nghiệp, ông Lê Viết Bình, Phó chánh văn phòng phía nam, Bộ NN-MT, nhận định: Năm 2025, xuất khẩu rau quả ghi nhận kim ngạch kỷ lục đến 8,6 tỉ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong 3 tháng đầu năm nay, ngành này tiếp tục tăng trưởng mạnh đến 32% và đạt giá trị trên 1,5 tỉ USD. Đây là những tín hiệu hết sức lạc quan để chúng ta hướng đến cột mốc lịch sử mới là 10 tỉ USD trong năm 2026. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống là sầu riêng, thanh long, mít, dừa… thì nay chúng ta có thêm những sản phẩm mới đầy hứa hẹn là bưởi và chanh. Ngoài yếu tố nội tại của từng thị trường, nó còn tạo giá trị lan tỏa ra nhiều thị trường quan trọng khác.