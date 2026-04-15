Trung Quốc mở cửa cho bưởi và chanh Việt Nam

Chí Nhân
15/04/2026 15:28 GMT+7

Hôm nay (15.4) tại Bắc Kinh, Nghị định thư về xuất khẩu bưởi và chanh leo giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa được ký kết. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu của 2 mặt hàng này trong năm nay sẽ tăng vọt từ vài chục lên vài trăm triệu USD.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và chanh xuất khẩu. Đây là kết quả đàm phán từ năm 2019.

Trung Quốc mở cửa cho bưởi và chanh, Việt Nam sẽ thu thêm bao nhiêu? - Ảnh 1.

Việt Nam ký nghị định thư xuất khẩu bưởi chính ngạch vào Trung Quốc

ẢNH: CHÍ NHÂN

Nghị định thư vừa ký tiếp tục khẳng định xu hướng mở cửa thị trường theo hướng chính ngạch, minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, thể hiện tính kế thừa và ngày càng hoàn thiện của cơ chế hợp tác song phương. Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc có tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Riêng trái cây, có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Sản phẩm tiêu biểu nhất là sầu riêng.

Trong năm 2025, bưởi là mặt hàng đứng thứ 10 trong số các sản phẩm rau quả xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, kim ngạch đạt 72,5 triệu tăng 26% so với năm 2024. Trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu bưởi đạt 14 triệu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nhận định: Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ trái cây có múi hàng đầu thế giới. Việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch giúp giảm thiểu rủi ro ùn tắc tại cửa khẩu và mở rộng kênh phân phối vào sâu trong nội địa thông qua các hệ thống siêu thị lớn. Với việc mở cửa thị trường Trung Quốc, dự kiến sẽ tăng trưởng đột biến trong năm 2026.

Trung Quốc cũng có trồng bưởi với đặc trưng là vỏ vàng ruột đỏ và hậu vị đắng nhẹ trong khi đó bưởi da xanh của Việt Nam có vị ngọt và chua thanh nhẹ. Đặc điểm này có thể giúp sản phẩm cạnh tranh tốt với sản phẩm nội địa và các loại bưởi nhập khẩu khác tại thị trường Trung Quốc. Thêm vào đó, bưởi Việt Nam cho thu hoạch quanh năm nên có thể tiêu thụ rất tốt vào những giai đoạn hàng nội địa khan hiếm.

Ông Nguyên khuyến cáo, để tận dụng được tiềm năng này, bà con nông dân và các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC). Phải đăng ký mã số, trồng theo tiêu chuẩn chất lượng, quản lý tốt dịch hại, bao trái ít nhất 60 ngày trước khi thu hoạch để tránh dịch hại, ruồi đục quả... 

"Nếu làm tốt các yêu cầu của thị trường Trung Quốc, xuất khẩu bưởi năm 2026 có thể bứt phá và đạt kim ngạch khoảng 300 triệu USD. Với việc mở cửa thị trường chính ngạch cho nhiều loại rau quả, đây sẽ là bước đi quan trọng để ngành đạt mục tiêu xuất khẩu trên 10 tỉ USD trong năm 2026", ông Nguyên lạc quan.

Tin liên quan

Chính thức bán bưởi da xanh Vĩnh Long vào thị trường Úc

Sáng nay (13.4), tại tỉnh Vĩnh Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp phối hợp tổ chức lễ xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long vào thị trường Úc.

