Chính thức bán bưởi da xanh Vĩnh Long vào thị trường Úc

Lô bưởi da xanh Vĩnh Long đầu tiên chính thức lên đường chinh phục thị trường Úc. Sự kiện này đánh dấu một hành trình bền bỉ hơn 2 năm đàm phán, đánh giá nguy cơ dịch hại khắt khe của quả bưởi. Sản phẩm đáp ứng danh mục 19 đối tượng sinh vật gây hại và quy trình chiếu xạ nghiêm ngặt không chỉ là con số kỹ thuật, mà là lời khẳng định về chất lượng và tính tuân thủ của nông sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Ngày 13.4, bưởi da xanh Vĩnh Long chính thức xuất khẩu vào thị trường Úc

Ông Lê Viết Bình, Phó chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phía nam, phát biểu: Úc là thị trường rất quan trọng với ngành rau quả Việt Nam. Việc nước này cấp phép chính ngạch cho bưởi Việt Nam mở ra cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu, lan tỏa niềm cảm hứng cho Việt Nam mở cửa thêm các thị trường cao cấp khác, đặc biệt trong thời gian tới là thị trường Trung Quốc.

Theo ông Châu Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đây không chỉ là chuyến hàng đơn thuần mà là hành trình khẳng định sự nỗ lực bền bỉ của bà con nông dân và doanh nghiệp. Xuất khẩu được lô hàng đầu tiên đã khó, việc giữ vững thị trường càng khó hơn, vì vậy bà con nông dân và doanh nghiệp cần giữ vững chất lượng sản phẩm như chính uy tín của mình. Sau trái bưởi da xanh, hy vọng sẽ có thêm nhiều mặt hàng khác được xuất khẩu vào thị trường Úc và các thị trường cao cấp khác.

Ông Nguyễn Đình Tùng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Vina T&T Group chia sẻ: "Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã xuất khẩu thành công trái bưởi vào Mỹ - một trong những thị trường có rào cản kỹ thuật phức tạp nhất hành tinh. Việc bưởi Việt Nam được người tiêu dùng Mỹ đón nhận và duy trì sản lượng ổn định chính là thước đo chuẩn mực nhất. Thành công đó cũng là tiền đề, minh chứng cho năng lực quản trị chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng của chúng ta. Tôi tin rằng, với kinh nghiệm "thực chiến" đó, trái bưởi Vĩnh Long cũng sẽ nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng tại Úc. Ngoài lô bưởi da xanh đầu tiên trong ngày hôm nay, 3 ngày tới sẽ có thêm 2 lô hàng nữa lên đường. Trong 20 ngày tới, những quả bưởi của chúng ta sẽ có mặt tại thị trường Úc.

Bưởi là loại quả thứ 6 của Việt Nam được xuất khẩu vào Úc sau trái thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo. Sau xứ chuột túi, Việt Nam đang đàm phán để ký kết nghị định thư xuất khẩu bưởi sang quê hương gấu trúc - Trung Quốc.

Diện tích trồng bưởi nước ta ước khoảng 100.000 ha, với sản lượng đạt gần 1 triệu tấn. Hiện quả bưởi tươi của Việt Nam hiện đã xuất khẩu đi 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand... Kim ngạch xuất khẩu quả bưởi tươi năm 2025 đạt khoảng 72 triệu USD, đứng thứ 9 trong số các loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu bưởi 13,8 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.