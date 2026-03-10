Mỹ bất ngờ trở thành nhà cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam

Theo Hải quan Việt Nam, trong tháng 1.2026, Mỹ là nước dẫn đầu nguồn cung rau quả cho thị trường Việt Nam với kim ngạch 139,5 triệu USD, tăng đến 94% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Mỹ vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn cung rau quả lớn nhất.



Táo là một trong 2 mặt hàng nhập khẩu chủ lực từ Mỹ ẢNH: CHÍ NHÂN

Trước đây, Trung Quốc luôn chiếm vị trí dẫn đầu nhưng tháng 1 vừa qua đã lùi lại hàng thứ 2; với tốc độ tăng 28% và kim ngạch 113 triệu USD. Trung Quốc là nguồn cung chủ yếu các loại rau xanh, hành, gừng, tỏi, ớt...

Phân tích sự tăng trưởng mạnh của rau quả nhập khẩu từ Mỹ, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nói: Có 2 mặt hàng chủ lực mà Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ là táo và hạt dẻ cười. Trong đó, táo là mặt hàng truyền thống nhiều năm qua. Những năm gần đây, thuế nhập khẩu liên tục giảm và nay về 0% nên táo Mỹ ngày càng rẻ nhờ vậy sức cạnh tranh tăng mạnh.

Đáng chú ý hơn là mặt hàng hạt dẻ cười, đây là sản phẩm phẩm vừa phục vụ nhu cầu nội địa và đồng thời cũng là nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến. Các sản phẩm rất đa dạng từ tạm nhập nguyên liệu chế biến xong tái xuất lại vào Mỹ và các thị trường khác; đồng thời cũng là nguyên liệu đầu vào cho một số ngành chế biến thực phẩm. "Điều này mang lại giá trị thặng dư cho doanh nghiệp và ngành rau quả nói chung, góp phần nâng cao kết nối của 2 nền kinh tế. Do vậy, sự tăng trưởng nhập khẩu rau quả từ Mỹ có yếu tố tích cực", ông Nguyên nhận định.

Ngoài Mỹ, nhiều nước tăng mạnh xuất khẩu rau quả vào Việt Nam trong tháng 1 vừa qua như Úc đạt kim ngạch 33,5 triệu USD, tăng 160%, Ấn Độ đạt 11,5 triệu USD, tăng 195%; Thái Lan cũng tăng gần 200% và Campuchia tăng 112%... Tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 1.2026 đạt 372 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.