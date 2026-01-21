Sầu riêng được giá, rau quả tăng tốc ngay tháng đầu năm

Sầu riêng vụ nghịch tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ trong thời gian qua đang duy trì mức giá cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 25 - 30%. Cụ thể, sầu riêng giống Thái loại A có giá từ 115.000 - 140.000 đồng/kg, loại B từ 90.000 - 105.000 đồng/kg, còn hàng dạt loại C cũng có giá bình quân 50.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Ri6 loại A có giá từ 70.000 - 77.000 đồng/kg và loại B từ 55.000 - 63.000 đồng/kg.

Xuất khẩu thuận lợi, giá sầu riêng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo các doanh nghiệp, giá sầu riêng năm nay cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái vì hiện là vụ nghịch, nguồn cung ít và sản lượng của Thái Lan cũng thấp vì các vùng trồng ở miền nam nước này bị ảnh hưởng mưa lũ bất thường vào cuối năm ngoái.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ sầu riêng tại thị trường Trung Quốc đang lên cao vì bước vào mùa cao điểm lễ tết cuối năm. Bên cạnh nhu cầu tiêu thụ, sầu riêng cũng là sản phẩm được nhiều người lựa chọn làm quà biếu. Do vậy, dự báo nhu cầu tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đầu năm ngoái hoạt động xuất khẩu khó khăn khi Trung Quốc mới đưa vào kiểm định chất vàng O và Cadimi; năm nay người dân và doanh nghiệp đã tuân thủ tốt các quy định này giúp xuất khẩu thuận lợi. Đây là yếu tố giúp sầu riêng năm nay tăng giá.

Số liệu sơ bộ của Hải quan Việt Nam cho biết trong tháng 1.2026, xuất khẩu rau quả ước đạt 598 triệu USD, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường chủ lực của rau quả Việt Nam vẫn là Trung Quốc. Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nên ngoài sầu riêng nước này cũng tăng nhập các sản phẩm rau quả nhiệt đới như thanh long, chuối, xoài, mít…

Năm 2025, xuất khẩu rau quả lập kỷ lục với tổng kim ngạch đạt 8,6 tỉ USD tăng 20% so với năm 2024. Trong năm 2026, ngành rau quả Việt Nam hướng đến cột mốc mới là 10 tỉ USD.