Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Sầu riêng được giá, rau quả tăng tốc ngay tháng đầu năm

Chí Nhân
Chí Nhân
21/01/2026 15:47 GMT+7

Từ đầu năm 2026 đến nay, xuất khẩu sầu riêng thuận lợi, giá tăng cao là nguyên nhân giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng vọt trong tháng đầu tiên của năm mới.

Sầu riêng vụ nghịch tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ trong thời gian qua đang duy trì mức giá cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 25 - 30%. Cụ thể, sầu riêng giống Thái loại A có giá từ 115.000 - 140.000 đồng/kg, loại B từ 90.000 - 105.000 đồng/kg, còn hàng dạt loại C cũng có giá bình quân 50.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Ri6 loại A có giá từ 70.000 - 77.000 đồng/kg và loại B từ 55.000 - 63.000 đồng/kg.

Sầu riêng được giá, rau quả tăng tốc ngay tháng đầu năm - Ảnh 1.

Xuất khẩu thuận lợi, giá sầu riêng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo các doanh nghiệp, giá sầu riêng năm nay cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái vì hiện là vụ nghịch, nguồn cung ít và sản lượng của Thái Lan cũng thấp vì các vùng trồng ở miền nam nước này bị ảnh hưởng mưa lũ bất thường vào cuối năm ngoái.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ sầu riêng tại thị trường Trung Quốc đang lên cao vì bước vào mùa cao điểm lễ tết cuối năm. Bên cạnh nhu cầu tiêu thụ, sầu riêng cũng là sản phẩm được nhiều người lựa chọn làm quà biếu. Do vậy, dự báo nhu cầu tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đầu năm ngoái hoạt động xuất khẩu khó khăn khi Trung Quốc mới đưa vào kiểm định chất vàng O và Cadimi; năm nay người dân và doanh nghiệp đã tuân thủ tốt các quy định này giúp xuất khẩu thuận lợi. Đây là yếu tố giúp sầu riêng năm nay tăng giá.

Số liệu sơ bộ của Hải quan Việt Nam cho biết trong tháng 1.2026, xuất khẩu rau quả ước đạt 598 triệu USD, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường chủ lực của rau quả Việt Nam vẫn là Trung Quốc. Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nên ngoài sầu riêng nước này cũng tăng nhập các sản phẩm rau quả nhiệt đới như thanh long, chuối, xoài, mít…

Năm 2025, xuất khẩu rau quả lập kỷ lục với tổng kim ngạch đạt 8,6 tỉ USD tăng 20% so với năm 2024. Trong năm 2026, ngành rau quả Việt Nam hướng đến cột mốc mới là 10 tỉ USD. 

Tin liên quan

Tăng trưởng 8,5 lần, thương mại rau quả Việt - Mỹ lần đầu vượt 1 tỉ USD

Tăng trưởng 8,5 lần, thương mại rau quả Việt - Mỹ lần đầu vượt 1 tỉ USD

Kim ngạch thương mại rau quả giữa Việt Nam và Mỹ trong năm 2025 đạt gần 1,5 tỉ USD. Đáng chú ý, xét trong chu kỳ 10 năm qua, thương mại rau quả giữa 2 nước tăng đến 8,5 lần.

Khám phá thêm chủ đề

Sầu riêng giá sầu riêng xuất khẩu rau quả rau quả tăng tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận