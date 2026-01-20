Tăng trưởng 8,5 lần, thương mại rau quả Việt - Mỹ lần đầu vượt 1 tỉ USD

Mỹ là thị trường tiêu thụ và đồng thời cũng là nguồn cung rau quả lớn thứ 2 của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc. Theo Cục Hải quan, trong năm 2025 thương mại rau quả giữa Việt Nam và Mỹ đạt kỷ lục 1,47 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu rau quả vào Mỹ đạt 547 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chi đến trên 900 triệu USD để nhập rau quả từ Mỹ, tăng 66% so với năm 2024.



Xuất khẩu rau quả Việt Nam vào Mỹ hướng đến cột mốc 1 tỉ USD trong năm 2026 ẢNH: CHÍ NHÂN

Xét trong chu kỳ 10 năm qua (2016 - 2025), thương mại rau quả giữa 2 nước tăng đến 8,5 lần, từ con số 170 triệu USD năm 2016 lên 1,5 tỉ USD trong năm 2025. Trong suốt 10 năm qua, Việt Nam vẫn là nước nhập siêu rau quả với con số ban đầu chỉ 0,7 triệu USD đã tăng lên đến 354 triệu USD trong năm 2025.

Mỹ là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất thế giới với giá trị nhập khẩu trung bình những năm gần đây trên 50 tỉ USD. Trong đó, Mexico là nguồn cung rau quả chủ lực với giá trị lên đến khoảng 20 tỉ USD, kế đến là Canada khoảng 8 tỉ USD, còn lại là các nước Nam Mỹ. Trung Quốc đứng thứ 9 với khoảng 1,3 tỉ USD và Thái Lan đứng thứ 11 với trên 1 tỉ USD, còn Việt Nam chỉ xếp hạng 13.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nhận định: Năm 2025 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Mỹ đạt khoảng 550 triệu USD, tăng hơn 50% so với năm 2024. Đây là bàn đạp quan trọng để hướng tới mục tiêu xuất khẩu đạt 1 tỉ USD trong năm 2026; xa hơn là hướng đến việc rau quả Việt Nam lọt vào top 10 nguồn cung chính ở thị trường Mỹ. Kết quả hiện nay nhờ danh mục trái cây tươi được phép xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ ngày càng mở rộng như bưởi, xoài, thanh long, nhãn, vải, vú sữa, chôm chôm và dừa.

Khoảng cách địa lý xa khiến chi phí vận tải biển và hàng không sang Mỹ luôn ở mức cao, làm giảm tính cạnh tranh về giá so với các đối thủ gần Mỹ hơn như Mexico, Peru. Chính vì vậy, bên cạnh việc đàm phán mở rộng danh mục hàng hóa thì điều quan trọng là phải gia tăng các sản phẩm chế biến sâu, đặc biệt là các sản phẩm đang được ưa chuộng như dừa, bưởi, sầu riêng…

Bên cạnh triển vọng, ông Nguyên cũng nhận định còn nhiều thách thức như rào cản kỹ thuật và dư lượng hóa chất, đặc biệt từ ngày 1.1.2026, các quy định về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm càng trở nên khắt khe khi Mỹ kiểm soát rất chặt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tại Việt Nam đôi khi còn lỏng lẻo, dẫn đến nguy cơ bị cảnh báo hoặc dừng nhập khẩu.



