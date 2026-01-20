Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Tăng trưởng 8,5 lần, thương mại rau quả Việt - Mỹ lần đầu vượt 1 tỉ USD

Chí Nhân
Chí Nhân
20/01/2026 11:08 GMT+7

Kim ngạch thương mại rau quả giữa Việt Nam và Mỹ trong năm 2025 đạt gần 1,5 tỉ USD. Đáng chú ý, xét trong chu kỳ 10 năm qua, thương mại rau quả giữa 2 nước tăng đến 8,5 lần.

Mỹ là thị trường tiêu thụ và đồng thời cũng là nguồn cung rau quả lớn thứ 2 của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc. Theo Cục Hải quan, trong năm 2025 thương mại rau quả giữa Việt Nam và Mỹ đạt kỷ lục 1,47 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu rau quả vào Mỹ đạt 547 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chi đến trên 900 triệu USD để nhập rau quả từ Mỹ, tăng 66% so với năm 2024.

Tăng trưởng 8,5 lần, thương mại rau quả Việt - Mỹ lần đầu vượt 1 tỉ USD - Ảnh 1.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam vào Mỹ hướng đến cột mốc 1 tỉ USD trong năm 2026

ẢNH: CHÍ NHÂN

Xét trong chu kỳ 10 năm qua (2016 - 2025), thương mại rau quả giữa 2 nước tăng đến 8,5 lần, từ con số 170 triệu USD năm 2016 lên 1,5 tỉ USD trong năm 2025. Trong suốt 10 năm qua, Việt Nam vẫn là nước nhập siêu rau quả với con số ban đầu chỉ 0,7 triệu USD đã tăng lên đến 354 triệu USD trong năm 2025.

Mỹ là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất thế giới với giá trị nhập khẩu trung bình những năm gần đây trên 50 tỉ USD. Trong đó, Mexico là nguồn cung rau quả chủ lực với giá trị lên đến khoảng 20 tỉ USD, kế đến là Canada khoảng 8 tỉ USD, còn lại là các nước Nam Mỹ. Trung Quốc đứng thứ 9 với khoảng 1,3 tỉ USD và Thái Lan đứng thứ 11 với trên 1 tỉ USD, còn Việt Nam chỉ xếp hạng 13.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nhận định: Năm 2025 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Mỹ đạt khoảng 550 triệu USD, tăng hơn 50% so với năm 2024. Đây là bàn đạp quan trọng để hướng tới mục tiêu xuất khẩu đạt 1 tỉ USD trong năm 2026; xa hơn là hướng đến việc rau quả Việt Nam lọt vào top 10 nguồn cung chính ở thị trường Mỹ. Kết quả hiện nay nhờ danh mục trái cây tươi được phép xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ ngày càng mở rộng như bưởi, xoài, thanh long, nhãn, vải, vú sữa, chôm chôm và dừa.

Khoảng cách địa lý xa khiến chi phí vận tải biển và hàng không sang Mỹ luôn ở mức cao, làm giảm tính cạnh tranh về giá so với các đối thủ gần Mỹ hơn như Mexico, Peru. Chính vì vậy, bên cạnh việc đàm phán mở rộng danh mục hàng hóa thì điều quan trọng là phải gia tăng các sản phẩm chế biến sâu, đặc biệt là các sản phẩm đang được ưa chuộng như dừa, bưởi, sầu riêng…

Bên cạnh triển vọng, ông Nguyên cũng nhận định còn nhiều thách thức như rào cản kỹ thuật và dư lượng hóa chất, đặc biệt từ ngày 1.1.2026, các quy định về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm càng trở nên khắt khe khi Mỹ kiểm soát rất chặt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tại Việt Nam đôi khi còn lỏng lẻo, dẫn đến nguy cơ bị cảnh báo hoặc dừng nhập khẩu.


Tin liên quan

Kỷ lục: Người Việt chi gần 1 tỉ USD để ăn trái cây Mỹ

Kỷ lục: Người Việt chi gần 1 tỉ USD để ăn trái cây Mỹ

Việt Nam chi gần 1 tỉ USD để ăn trái cây Mỹ trong năm 2025 và gấp đôi so với kim ngạch xuất khẩu, đây là con số kỷ lục từ trước tới nay.

Xuất khẩu chinh phục mục tiêu 500 tỉ USD

Khám phá thêm chủ đề

Rau quả xuất khẩu rau quả thị trường Mỹ rau quả việt nam tăng trưởng 8,5 lần
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận