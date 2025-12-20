Xuất khẩu rau quả đạt kỷ lục 8,6 tỉ USD, Mỹ và EU tăng vọt

Kết quả sơ bộ tháng 12, xuất khẩu rau quả đạt gần 795 triệu USD, tăng đến 50% so với cùng kỳ năm trước và tăng trên 13% so với tháng liền kề trước đó. Kết quả này được cho là nhờ nhu cầu của thị trường Trung Quốc tăng mạnh. Năm nay, mùa đông đến sớm và lạnh sâu khiến nguồn cung nội địa giảm nên được bù đắp bằng lượng hàng nhập khẩu.



Sầu riêng tăng tốc giúp xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Lũy kế cả năm 2025, tổng lượng rau quả xuất khẩu lập kỷ lục mới là 8,56 tỉ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Số liệu chi tiết trong 11 tháng qua cho thấy, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính với kim ngạch gần 5 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Dù tăng trưởng đến 2 con số nhưng tỉ trọng lại giảm nhẹ 0,85%. Đây là dấu hiệu tích cực vì nhiều thị trường khác đang tăng trưởng mạnh hơn, giúp rau quả Việt Nam giảm phụ thuộc.

Đáng chú ý, thị trường Mỹ đạt gần 500 triệu USD, đứng thứ 2 và đạt tốc độ tăng trưởng rất cao tới 56%. Thị phần rau quả của Mỹ tăng từ 5% vào năm 2024 lên 6,4% trong năm 2025. Bên cạnh Mỹ, thị trường Hà Lan đạt 145 triệu USD, tăng 43% so với năm trước và đứng thứ 6 trong số những thị trường chính của rau quả Việt Nam.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết: Ngoài Mỹ, thị trường châu Âu (EU) năm nay cũng đạt tốc độ tăng trưởng rất mạnh, khoảng 50%; kim ngạch ước đạt từ 350 - 400 triệu USD. Hà Lan và Đức là 2 cửa ngõ chính để hàng hóa Việt Nam vào EU. Có 2 nguyên nhân quan trọng giúp rau quả Việt Nam tăng trưởng mạnh ở thị trường EU, gồm thứ nhất, các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang phát huy tác dụng rõ rệt, giúp rau quả Việt Nam cạnh tranh tốt hơn về giá so với các đối thủ như Thái Lan. Thứ hai, chất lượng cải thiện mạnh, bằng chứng là số lượng các lô hàng bị cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm (SPS) của EU đã giảm mạnh (giảm khoảng 50% so với cùng kỳ), cho thấy nỗ lực kiểm soát dư lượng của doanh nghiệp Việt Nam đang đi đúng hướng.

"Cùng với Mỹ, thị trường EU đang là điểm sáng rực rỡ trong bức tranh xuất khẩu rau quả năm 2025 với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường xuất khẩu chính, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào một vài thị trường đơn lẻ", ông Nguyên lạc quan.

Ngoài ra, nhiều thị trường quan trọng khác như Nhật Bản, Úc, UAE, Malaysia... cũng tăng trưởng đến 2 con số.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả trong năm 2025 đạt trên 3 tỉ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, xuất siêu rau quả cả năm đạt 5,5 tỉ USD.

