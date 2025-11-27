Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Rau quả lập kỷ lục mới

Chí Nhân
Chí Nhân
27/11/2025 11:42 GMT+7

Bất chấp khó khăn trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả đã tăng tốc trong những tháng cuối năm và lũy kế 11 tháng đã đạt kim ngạch gần 8 tỉ USD, tiếp tục lập kỷ lục mới.

Xuất khẩu rau quả đã tăng tốc trong những tháng cuối năm đưa kim ngạch xuất khẩu 11 tháng của năm 2025 đạt trên 7,8 tỉ USD, vượt cả năm 2024 khoảng 300 triệu USD.

Rau quả lập kỷ lục mới chỉ sau 11 tháng - Ảnh 1.

Xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới chỉ sau 11 tháng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Báo cáo sơ bộ của Hải quan Việt Nam cho biết, trong tháng 11.2025, xuất khẩu rau quả đạt kim ngạch 754 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã giúp lũy kế 11 tháng của ngành rau quả đạt trên 7,8 tỉ USD, tăng 18%, tương đương con số tuyệt đối 1,2 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, trừ Thái Lan và Hàn Quốc, trong top 10 thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam đều đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số. Trong đó, trong 10 tháng qua, thị trường quan trọng nhất Trung Quốc tăng 10%, đạt kim ngạch tới 4,5 tỉ USD. Thị trường đứng thứ 2 là Mỹ tăng trưởng tới 60% và đạt kim ngạch 454 triệu USD. Tăng mạnh nhất là thị trường Malaysia với 78% và kim ngạch 83 triệu USD, kế đó là Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đạt 97 triệu USD, tăng 52%.

Ở thị trường châu Âu, Hà Lan tăng trưởng đến 44% và đạt kim ngạch 136 triệu USD, đứng thứ 6 trong số những nước mua nhiều rau quả Việt Nam nhất.

Trong khi Hàn Quốc đứng thứ 3 và đạt kim ngạch tương đương năm trước với 264 triệu USD, thì Thái Lan sụt giảm rất mạnh với chỉ 98 triệu USD, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sự sụt giảm này không phản ánh xu hướng tiến bộ của ngành rau quả. Nguyên nhân là do trước đây, các doanh nghiệp Thái Lan thường mua sầu riêng đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang nước thứ 3. Sau khi Việt Nam có nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh với Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam thay vì bán sang Thái Lan đã xuất trực tiếp. Chính vì vậy, sự sụt giảm này mang yếu tố tích cực với ngành rau quả của Việt Nam và góp phần nâng giá trị, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 11 tháng đạt 2,4 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu rau quả là 5,4 tỉ USD.

Đáng chú ý, Mỹ là một trong những nguồn cung rau quả lớn nhất vào Việt Nam và cũng đạt mức tăng cao nhất đến 37%, kim ngạch 460 triệu USD. Mỹ vẫn là nước xuất siêu rau quả vào Việt Nam với con số 6 triệu USD.

