Xuất khẩu chinh phục mục tiêu 500 tỉ USD

Nhiều ngành hàng xuất khẩu đưa ra dự báo lạc quan

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của VN đạt hơn 475 tỉ USD, tăng hơn 17% so năm trước, tương đương tăng hơn 69 tỉ USD. Thành tích này càng đáng trân trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và thương mại tại các thị trường lớn gặp nhiều khó khăn. Năm 2026, Bộ Công thương dự báo xuất khẩu tiếp tục tăng khoảng 8%, lên 513 tỉ USD; đồng thời cán cân thương mại kỳ vọng tiếp tục xuất siêu ở mức trên 23 tỉ USD, tăng 15% so năm 2025. "Đây là con số đầy thách thức trong bối cảnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể tác động mạnh tới hoạt động xuất khẩu", ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, nói.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu trên 500 tỉ USD, các ngành sản xuất chủ lực đã đề ra những kế hoạch hết sức tham vọng. Đơn cử dệt may, sau khi về đích 46 tỉ USD trong năm 2025, ngành này đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm nay khoảng 50 tỉ USD, tăng hơn 9% trên nền tảng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA). Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN (Vitas), cho rằng đây không phải là con số mang tính ngắn hạn, mà là kết quả của quá trình tái cấu trúc được triển khai đồng bộ trong nhiều năm qua. Quan trọng nhất là ngành dệt may đang từng ngày nâng cao năng lực chuỗi cung ứng trong nước, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và khai thác hiệu quả các FTA, qua đó cải thiện vị thế của doanh nghiệp (DN) Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu. "Ngành dệt may xác định mục tiêu phát triển ngành không chỉ dừng ở con số kim ngạch xuất khẩu, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái dệt may hiện đại, có khả năng tự chủ cao và gắn với phát triển bền vững", ông Giang nhấn mạnh.

Sầu riêng là một trong các nông sản xuất khẩu tăng mạnh thời gian qua ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Tương tự, trong lĩnh vực nông sản, nhiều ngành hàng cũng chuẩn bị bước vào "câu lạc bộ 10 tỉ USD". Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN (VINAFRUIT), cho biết năm 2025 kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt gần 8,6 tỉ USD, tăng 20% so với năm trước và là một năm thành công rực rỡ, xác lập vị thế mới cho rau quả cũng như nông sản VN. Dự báo năm nay xuất khẩu rau quả có thể chinh phục mốc 9,5 - 10 tỉ USD.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN (VICOFA), cũng phấn khởi thông tin, xuất khẩu cà phê năm 2025 đạt kỷ lục 9 tỉ USD, tăng 59% so với 2024. Trong 3 năm liên tiếp, giá cà phê thế giới luôn ở mức cao là chìa khóa giúp ngành đạt được những cột mốc lịch sử về kim ngạch xuất khẩu. Nhờ giá cao nên nông dân đẩy mạnh chăm bón, tái canh bằng những giống mới chất lượng cao. Chính vì vậy dự báo trong năm nay năng suất tiếp tục gia tăng khoảng 5 - 10%.

Đáng chú ý ngành điện tử, máy tính và linh kiện trong năm qua kim ngạch xuất khẩu đạt 107,7 tỉ USD, chiếm gần 23% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng hơn 48% so với năm 2024. Đây cũng là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong các ngành xuất khẩu chủ lực. Nếu gộp thêm các nhóm hàng liên quan như điện thoại và linh kiện, tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị điện tử và linh kiện ước đạt 164,4 tỉ USD và dự báo tiếp tục tăng tích cực trong năm nay. Chuyên gia kinh tế, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng (Viện Nghiên cứu kinh tế và thương mại quốc tế, ĐH Kinh tế quốc dân) nhận xét, kim ngạch xuất khẩu và kể cả vốn ngoại đổ vào VN tăng nhờ làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng theo chiến lược "Trung Quốc + 1". Rõ nhất là xuất khẩu ngành điện tử, linh kiện, thiết bị vượt mốc 100 tỉ USD phải kể công lớn đến từ các tập đoàn công nghệ lớn như Intel, Samsung, Foxconn, LG… Các DN điện tử lớn tiếp tục đặt mục tiêu tăng xuất khẩu, bên cạnh việc mở rộng đầu tư sản xuất, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển thị trường. Kỳ vọng thương mại từ khối ngành hàng điện tử tiếp tục tăng và là ngành hàng xuất khẩu chủ lực quốc gia trong năm nay.

Lợi thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"

Các dự báo cho thấy nhiều ngành hàng sản xuất xuất khẩu trong năm nay đều có gam màu sáng, tích cực. Tuy vậy, để hiện thực hóa các mục tiêu trên, các chuyên gia trong ngành cho rằng cần giải quyết một số thách thức nội tại. Chẳng hạn, với dệt may xuất khẩu, dự báo tổng cầu thế giới năm 2026 không giảm, song áp lực giảm giá và yêu cầu chia sẻ thuế sẽ gia tăng. Trong khi đó, đơn hàng xuất khẩu ngày càng nhỏ hơn, yêu cầu chất lượng cao hơn, vòng đời sản phẩm ngắn hơn… đòi hỏi DN phải tăng tốc độ xử lý và tổ chức sản xuất linh hoạt hơn. "Điều đáng ghi nhận là ngành dệt may trong thời gian qua nâng tỷ lệ nội địa hóa đạt 45 - 48%. Nếu xét trong top 5 nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới thì mức độ chủ động nguồn nguyên vật liệu của dệt may VN đứng thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ", ông Vũ Đức Giang cho biết.

Đối với xuất khẩu nông sản, ông Đặng Phúc Nguyên khuyến cáo, DN và nông dân phải coi mã số vùng trồng là "tài sản sống còn", tuyệt đối không gian lận. Bên cạnh đó, cần sự can thiệp mạnh tay của cơ quan quản lý để loại bỏ các đơn vị vi phạm. Các DN cần bắt tay chặt chẽ với hợp tác xã để kiểm soát vùng nguyên liệu ngay từ đầu, tránh tình trạng tranh mua, tranh bán phá giá thị trường. "Một điểm đáng chú ý khác là sự chuyển dịch thị trường. Dù Trung Quốc vẫn là thị trường số 1 với tỷ trọng trên 60%, nhưng năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng "thần tốc" ở các thị trường khó tính như Mỹ tăng 52%, Hà Lan, Đức và khu vực ASEAN. Thế nên ngoài câu chuyện sầu riêng, ngành rau quả kỳ vọng 2026 sẽ là năm bùng nổ của các mặt hàng mới được khơi thông thị trường như dừa tươi, bưởi (nếu hoàn tất nghị định thư với Trung Quốc) và các sản phẩm chế biến sâu", ông Nguyên nói.

Xuất khẩu thiết bị điện tử công nghệ cao của VN tăng mạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Đánh giá về mục tiêu 500 tỉ USD xuất khẩu trong năm nay, chuyên gia kinh tế, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng tỏ ra lạc quan, cho rằng VN đang có nhiều yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục tăng trong bối cảnh dòng chảy thương mại toàn cầu biến động với nhiều yếu tố bất định. "Điện tử, thiết bị và linh kiện, máy móc cho đến ngành truyền thống như dệt may, da giày, nông lâm thủy sản… đều có chuyển biến tích cực, ngày càng chứng tỏ bản lĩnh và có phong độ rất tốt. Trong đó, yếu tố thuận lợi nhất là việc VN đã ký kết nhiều FTA với các thị trường lớn", ông Lạng dẫn chứng.

Theo ông Lạng, không thể phủ nhận xuất khẩu VN đang phụ thuộc khá lớn vào khu vực FDI, song trong năm qua VN chứng kiến điểm sáng có chiều sâu trong cơ cấu xuất khẩu, đó là nhóm hàng nông sản, thủy sản vươn lên ngoạn mục. Sự tăng trưởng hàng xuất khẩu VN tại các thị trường có bảo hộ thương mại bằng thuế quan chứng tỏ vị thế VN trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã và đang được khẳng định. Điều cần lưu ý là phải tăng nâng tỷ lệ nội địa hóa hàng xuất khẩu.