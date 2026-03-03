Sầu riêng đẩy kim ngạch rau quả xuất khẩu tăng mạnh

Trong những ngày đầu tháng 3, giá sầu riêng vụ nghịch ở các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ ghi nhận mức cao. Cụ thể, sầu riêng Ri6 loại A khoảng 100.000 - 150.000 đồng/kg, còn sầu riêng giống Thái Lan từ 160.000 - 170.000 đồng/kg. Xuất khẩu thuận lợi, giá sầu riêng cao là lý do khiến kim ngạch rau quả tăng mạnh dù thời gian nghỉ tết kéo dài.



Xuất khẩu sầu riêng thuận lợi, đẩy kim ngạch rau quả tăng mạnh trong tháng 2 ẢNH: CHÍ NHÂN

Số liệu sơ bộ của Hải quan Việt Nam cho biết, trong tháng 2, xuất khẩu rau quả đạt gần 462 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt trên 1,1 tỉ USD, tăng 19% so cùng kỳ năm 2025.

Nhận định về tăng trưởng mạnh của rau quả trong 2 tháng đầu năm 2026, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nói: Năm nay, xuất khẩu rau quả tăng tốc ngay đầu năm nhờ mặt hàng sầu riêng xuất khẩu thuận lợi, nông dân và doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc về chất vàng O và Cadimi. Bên cạnh đó, vấn đề tuân thủ của các cơ quan chức năng 2 nước và hệ thống kiểm định cũng hoạt động tốt hơn. Do đó, có thể nói, chất lượng sầu riêng của Việt Nam đang được cải thiện đáng kể. Một yếu tố khách quan là năm nay sầu riêng vụ nghịch mất mùa nên sản lượng ít, do vậy giá tăng cao.

Ở góc độ thị trường, hiện vào mùa nghịch vụ nên nhiều người tiêu dùng "bắt đầu lên cơn thèm sầu riêng". Thêm vào đó, đang trong tháng giêng và nhu cầu quà biếu vẫn cao nên sức tiêu thụ tốt. Dự báo, giá vẫn ở mức cao trong những tháng tới vì sầu riêng Việt Nam vẫn "một mình một chợ" cho đến khi vụ thu hoạch sầu riêng ở Thái Lan bắt đầu từ cuối tháng 5.