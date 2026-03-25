Sầu riêng, dừa tươi, bưởi… Việt Nam 'ngập' siêu thị Mỹ

Chia sẻ riêng với Thanh Niên, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nói: "Tôi đang có việc riêng ở Mỹ, cụ thể là khu vực nam Californina. Với thói quen nghề nghiệp, tôi dành một phần thời gian để đi khảo sát thị trường rau quả ở các siêu thị Việt Nam và Mỹ. Và năm nay, tôi cảm thấy rất vui, bất ngờ khi nhiều loại trái cây đặc sản Việt Nam ngày càng phổ biến và có mặt trên khắp các quầy kệ siêu thị của người Việt đến người bản địa. Đáng chú ý nhất là sầu riêng Ri6 - sản phẩm đặc trưng Việt Nam và vốn kén khách hàng vì mùi thơm đặc trưng; bên cạnh đó là các loại như dừa tươi, bưởi da xanh, xoài, nhãn…".



Sẩu riêng Ri6 Việt Nam tại một siêu thị ở nam Californina (Mỹ) ẢNH: NGUYÊN ĐẶNG

Theo số liệu thống kê, trong tháng 1.2026 nhiều loại trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tăng 3 chữ số so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sầu riêng đạt gần 3,6 triệu USD, tăng tới 529%; bưởi đạt 1,8 triệu USD, tăng 133%; nhãn 1,1 triệu USD, tăng 108%... Đặc biệt, dừa tươi dẫn đầu về kim ngạch với 16,4 triệu USD, tăng 115%; hạnh nhân cũng đạt 2,1 triệu USD, tăng 186%; dâu tây 2,1 triệu USD, tăng 41 lần; mít đạt 1,1 triệu USD, tăng 959%...

Nhiều loại trái cây Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ tăng 3 chữ số ẢNH: NGUYÊN ĐẶNG

Ông Nguyên giải thích, giai đoạn này nhiều nơi ở Mỹ đang vào mùa nắng nóng nhờ vậy sức tiêu thụ dừa tươi tăng mạnh. Sản phẩm của Việt Nam có ưu điểm là vị ngọt đậm, mùi thơm và sự tươi mới cùng giá cả rất cạnh tranh nên thời gian gần đây được tiêu thụ rất tốt. Bên cạnh đó, một số mặt hàng tăng trưởng đáng chú ý như sầu riêng với tốc độ trên 500% là cơ hội tốt vì sản lượng của chúng ta rất dồi dào và góp phần đa dạng hóa thị trường. Hay như hạnh nhân được nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ sau đó chế biến và xuất lại vào Mỹ, cho thấy sự tương hỗ tích cực giữa ngành rau quả 2 nước.

Theo Hải Quan Việt Nam, Mỹ là thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ 2 của Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả vào Mỹ đạt 79 triệu USD tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, trong cùng giai đoạn, Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ đến 167 triệu USD, tăng 52%. Như vậy, chỉ sau 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập siêu rau quả từ Mỹ đến 88 triệu USD.

Ước tính sơ bộ đến hết quý 1/2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 1,5 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính và Mỹ đứng thứ 2.