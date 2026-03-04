Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc tăng 500%

Chí Nhân
Chí Nhân
04/03/2026 17:00 GMT+7

Một loạt thị trường từ Trung Quốc đến Mỹ và Hàn Quốc cùng tăng nhập khẩu sầu riêng Việt Nam đến 500%, đây cũng là nguyên nhân đẩy giá 'vua trái cây' tăng cao.

Không chỉ xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc gặp thuận lợi mà số liệu chi tiết của hải quan cho biết loạt thị trường khác cũng tăng vọt trong tháng 1.2026.

Xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc tăng 500%- Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng vào nhiều thị trường tăng mạnh trong tháng đầu năm 2026

ẢNH: CHÍ NHÂN

Cụ thể, trong tháng 1.2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 117 triệu USD, tăng 275% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 109 triệu USD và tăng 505% so với cùng kỳ năm trước. Năm ngoái, suốt nửa đầu năm, xuất khẩu sầu riêng vào thị trường này gặp khó khăn vì chất vàng O và Cadimi. Năm nay, thuận lợi ngay từ đầu là tín hiệu tích cực. 

Đáng chú ý, thị trường quan trọng thứ 2 là Mỹ còn tăng mạnh hơn, tới 529% và đạt kim ngạch 3,6 triệu USD. Thị trường Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ 3 với 1,8 triệu USD, tăng 340%. Thị trường Hàn Quốc cũng tăng gần 500% với kim ngạch 387.000 USD. Đáng chú ý, trong top 10 thị trường xuất khẩu chính, Đài Loan tăng mạnh nhất, tới 24 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo các doanh nghiệp, việc xuất khẩu sầu riêng vào các thị trường khác ngoài Trung Quốc tăng mạnh cho thấy thị trường đang mở rộng nhờ chất lượng hàng của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, sầu riêng Việt Nam đang có lợi thế "một mình một chợ" nên giá đang đứng ở mức cao. Cụ thể, giá sầu riêng Ri6 loại A khoảng 105.000 - 110.000 đồng/kg, còn sầu riêng giống Thái Lan từ 165.000 - 170.000 đồng/kg. Lợi thế sầu riêng vụ nghịch có thể duy trì đến cuối tháng 4.

Nhờ xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh đã đẩy kim ngạch rau quả tăng vọt. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 2, xuất khẩu rau quả đạt 1,1 tỉ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Tin liên quan

Sầu riêng đẩy kim ngạch rau quả xuất khẩu tăng mạnh

Sầu riêng đẩy kim ngạch rau quả xuất khẩu tăng mạnh

Trong tháng 2, dù trùng với đợt nghỉ tết kéo dài nhưng xuất khẩu rau quả ước tính tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ xuất khẩu thuận lợi và giá sầu riêng tăng.

Khám phá thêm chủ đề

Sầu riêng giá sầu riêng xuất khẩu sầu riêng xuất khẩu rau quả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận