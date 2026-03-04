Xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc tăng 500%

Không chỉ xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc gặp thuận lợi mà số liệu chi tiết của hải quan cho biết loạt thị trường khác cũng tăng vọt trong tháng 1.2026.



Xuất khẩu sầu riêng vào nhiều thị trường tăng mạnh trong tháng đầu năm 2026 ẢNH: CHÍ NHÂN

Cụ thể, trong tháng 1.2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 117 triệu USD, tăng 275% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 109 triệu USD và tăng 505% so với cùng kỳ năm trước. Năm ngoái, suốt nửa đầu năm, xuất khẩu sầu riêng vào thị trường này gặp khó khăn vì chất vàng O và Cadimi. Năm nay, thuận lợi ngay từ đầu là tín hiệu tích cực.

Đáng chú ý, thị trường quan trọng thứ 2 là Mỹ còn tăng mạnh hơn, tới 529% và đạt kim ngạch 3,6 triệu USD. Thị trường Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ 3 với 1,8 triệu USD, tăng 340%. Thị trường Hàn Quốc cũng tăng gần 500% với kim ngạch 387.000 USD. Đáng chú ý, trong top 10 thị trường xuất khẩu chính, Đài Loan tăng mạnh nhất, tới 24 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo các doanh nghiệp, việc xuất khẩu sầu riêng vào các thị trường khác ngoài Trung Quốc tăng mạnh cho thấy thị trường đang mở rộng nhờ chất lượng hàng của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, sầu riêng Việt Nam đang có lợi thế "một mình một chợ" nên giá đang đứng ở mức cao. Cụ thể, giá sầu riêng Ri6 loại A khoảng 105.000 - 110.000 đồng/kg, còn sầu riêng giống Thái Lan từ 165.000 - 170.000 đồng/kg. Lợi thế sầu riêng vụ nghịch có thể duy trì đến cuối tháng 4.

Nhờ xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh đã đẩy kim ngạch rau quả tăng vọt. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 2, xuất khẩu rau quả đạt 1,1 tỉ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.