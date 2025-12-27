Xuất khẩu sầu riêng lập kỷ lục 4 tỉ USD, chiếm 'ngôi vương' ngành rau quả

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), ước tính kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2025 đạt khoảng 8,59 tỉ USD, tăng gần 20% so với năm 2024. Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các loại trái cây chủ lực như: sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa, bưởi.

Sầu riêng được lựa chọn để thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam ẢNH: PHAN HẬU

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết, xuất khẩu sầu riêng năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn từ sự cố vàng ô, cadimi và sẽ cán đích khoảng 4 tỉ USD.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, thành công nhất của mặt hàng sầu riêng là Việt Nam đã kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng, xử lý thành công sự cố cadimi và vàng o đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc.

Chỉ sau một thời gian ngắn bị ảnh hưởng, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc của Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, vươn lên chiếm lĩnh ưu thế ở thị trường này, trong khi Thái Lan cũng gặp khó tương tự.

Theo Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông báo mới nhất từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), nước này xác định 5 loại sâu bệnh cần kiểm dịch trên sầu riêng nhập khẩu gồm: ruồi đục quả ổi (bactrocera correcta), sâu đục hạt sầu riêng (mudaria luteileprosa), rệp sáp (pseudococcus jackbeardsley), rệp sáp cà phê (planococcus lilacinus) và rệp sáp chanh dây (lanococcus minor).

Theo đó, các nhà vườn có ý định xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, tuân thủ các thực hành nông nghiệp tốt và kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp.

Các nhà vườn duy trì vệ sinh vườn, đảm bảo không có nguồn ô nhiễm gần đó, loại bỏ kịp thời trái thối hoặc rụng. Trong quá trình đóng gói, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc phải được làm sạch, phân loại, xếp hạng, loại bỏ trái hư hỏng và toàn bộ quy trình phải tuân thủ luật, quy định và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm của Trung Quốc.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều mặt hàng nông sản khác đang đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật mới, đặc biệt là yêu cầu ngày càng khắt khe về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng và an toàn thực phẩm…

Để đáp ứng những yêu cầu này cần sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước, nỗ lực thích ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân, góp phần giúp ngành vượt qua khó khăn, tăng tốc trong thời gian tới.

Xuất khẩu sầu riêng lập kỷ lục 4 tỉ USD ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trước đó, chiều 26.12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam và chọn sầu riêng để thí điểm.

Theo đại diện Công ty cổ phần Technology Convergence Corporation (Netacom), hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng được tổ chức vận hành đồng bộ, gồm: quản trị, vận hành trục truyền nhận dữ liệu và cổng thông tin tra cứu; thiết lập đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, đường dây nóng.

Netacom sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để tích hợp, nạp dữ liệu vào tem xác thực điện tử (QR/NFC/RFID), bảo đảm sự thống nhất, chính xác giữa thông tin trên tem và dữ liệu truy xuất.

"Sầu riêng đang là trái cây xuất khẩu giá trị cao nhất nên chúng ta cần có những công cụ để minh bạch thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng yên tâm, tin tưởng. Tem truy xuất nguồn gốc này được tích hợp công nghệ chuyển ngữ, khi quét vào tem thì người tiêu dùng Trung Quốc, hay ở châu Âu, Mỹ cũng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin toàn bộ quy trình chăm sóc, đóng gói, xuất khẩu của từng trái sầu riêng", vị đại diện Công ty Netacom nói.