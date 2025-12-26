Thí điểm 'căn cước số' truy xuất nguồn gốc trên trái sầu riêng

Chiều 26.12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, trong đó lựa chọn sầu riêng là trái cây đầu tiên để thí điểm trong hệ thống này.

Mỗi trái sầu riêng sẽ có mã số riêng truy xuất nguồn gốc từ vườn trồng, đơn vị đóng gói, vận chuyển cho đến tay người tiêu dùng ẢNH: PHAN HẬU

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, hệ thống này nhằm xây dựng hạ tầng dữ liệu số về nông sản, phục vụ quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, chế biến đến phân phối; góp phần hình thành nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Hệ thống này không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là công cụ quản lý hiện đại, góp phần phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, có trách nhiệm và giá trị gia tăng cao.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá trị của nông sản không chỉ nằm ở sản lượng, mà nằm ở chất lượng, minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.

"Hệ thống được ra mắt hôm nay sẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân tiếp cận công nghệ số thuận lợi hơn, chi phí hợp lý hơn; tăng khả năng kết nối thị trường, mở rộng xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường khó tính; từng bước hình thành văn hóa sản xuất nông nghiệp dựa trên nền tảng dữ liệu, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn hóa. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt mà Nghị quyết 57-NQ/TW đã đề ra, lấy đổi mới sáng tạo làm nền tảng, lấy chuyển đổi số làm công cụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm", ông Thắng nói.

Thí điểm truy xuất nguồn gốc trên từng quả sầu riêng

Theo công bố, Công ty cổ phần Technology Convergence Corporation (Netacom) là đơn vị cung cấp giải pháp khoa học, công nghệ và phối hợp xây dựng, vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.

Các đại biểu trải nghiệm hệ thống truy xuất nguồn gốc trên từng quả sầu riêng ẢNH: PHAN HẬU

Đối với nội dung thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng, hệ thống được tổ chức vận hành đồng bộ, gồm: quản trị, vận hành trục truyền nhận dữ liệu và cổng thông tin tra cứu; thiết lập đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, đường dây nóng; phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để tích hợp, nạp dữ liệu vào tem xác thực điện tử (QR/NFC/RFID), bảo đảm sự thống nhất, chính xác giữa thông tin trên tem và dữ liệu truy xuất.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố lộ trình thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng từ ngày 1.1.2026 - 30.6.2026, đặt mục tiêu xây dựng kho dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc trên cơ sở kết nối, tích hợp dữ liệu chuyên ngành; dữ liệu của doanh nghiệp tham gia được ký số theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường huy động 5 doanh nghiệp tham gia thử nghiệm trong chuỗi sản xuất - cung ứng; tổ chức cấp và gắn tem xác thực điện tử cho các lô sầu riêng đáp ứng yêu cầu.

Sau thí điểm trên sầu riêng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá hiệu quả về độ chính xác thông tin, mức độ thuận tiện, chi phí và lợi ích, từ đó hoàn thiện kỹ thuật, quy trình để mở rộng áp dụng cho các mặt hàng nông sản khác, hướng tới triển khai chính thức trên phạm vi rộng vào cuối năm 2026.