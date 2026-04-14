Đồng Tháp xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Úc

Sáng 13.4, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc, đánh dấu bước tiến mới của trái cây Việt Nam trên hành trình chinh phục thị trường quốc tế.

Lô bưởi được xuất khẩu lần này đến từ vùng trồng 13 ha tại xã Mỹ Phong (khu vực đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Australia). Đây không chỉ là kết quả của quá trình chuẩn hóa sản xuất, mà còn là minh chứng cho nỗ lực nâng cao chất lượng nông sản của địa phương.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 4.364 ha trồng bưởi, sản lượng đạt trên 65.000 tấn mỗi năm. Đồng Tháp đã xây dựng được 23 vùng trồng với 31 mã số, tổng diện tích hơn 470 ha. Trong đó, nhiều vùng trồng đã đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và Hàn Quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức xuất khẩu ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hiếu, Cục phó Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nhấn mạnh, Úc là thị trường có tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc trái bưởi Việt Nam chính thức tiếp cận thị trường này sẽ mở ra cơ hội lớn để mở rộng sang nhiều quốc gia khác.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Đại sứ quán Úc tại Việt Nam đã công bố việc mở cửa thị trường đối với trái bưởi Việt Nam và việt quất Úc.

Bưởi hiện là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Úc, sau thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo. Trên phạm vi cả nước, diện tích trồng bưởi đạt khoảng 100.000 ha, sản lượng hơn 1 triệu tấn mỗi năm, đã có mặt tại 14 quốc gia với kim ngạch xuất khẩu khoảng 60 triệu USD.



