Đồng Tháp kiến nghị 'gỡ vướng' xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Thanh Quân
Thanh Quân
11/05/2026 11:18 GMT+7

Trước tình trạng xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ NN-MT hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc.

Ngày 11.5, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã có văn bản kiến nghị Bộ NN-MT hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến xuất khẩu sầu riêng và mít, cụ thể là khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và năng lực phòng xét nghiệm.

Đồng Tháp kiến nghị ‘gỡ nghẽn’ xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Thời gian qua, giá sầu riêng ở Đồng Tháp giảm mạnh khiến nông dân gặp khó

ẢNH: THANH QUÂN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện nhiều trung tâm kiểm nghiệm được phía Trung Quốc phê duyệt đã tạm ngưng tiếp nhận mẫu từ khu vực ĐBSCL khiến hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc ách tắc kiểm nghiệm Cadimi và chất Vàng O được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến giá sầu riêng và mít giảm mạnh thời gian gần đây.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, tỉnh kiến nghị Bộ NN-MT chỉ đạo các trung tâm kiểm nghiệm tiếp tục nhận mẫu, đồng thời tăng công suất kiểm tra Cadimi và Vàng O đối với sầu riêng, mít xuất khẩu. Trường hợp phải tạm dừng tiếp nhận mẫu, các đơn vị cần thông báo trước ít nhất 7 ngày để doanh nghiệp chủ động kế hoạch thu mua, sản xuất và xuất khẩu.

Ngoài ra, Đồng Tháp đề xuất Bộ Bộ NN-MT làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để xem xét cơ chế hậu kiểm phù hợp hơn, tránh áp dụng biện pháp đình chỉ phòng kiểm nghiệm chỉ vì những sai lệch đơn lẻ, qua đó giảm áp lực cho hệ thống kiểm nghiệm trong nước.

Tỉnh cũng kiến nghị sớm thẩm định, phê duyệt thêm các phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện như Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp, nhằm tăng năng lực phục vụ xuất khẩu trái cây cho địa phương và khu vực lân cận.

Song song đó, Đồng Tháp đề nghị nhân rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng theo thời gian thực, có sự xác thực của cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương; đồng thời bổ sung chức năng phân quyền trên hệ thống dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để địa phương thuận lợi theo dõi, cập nhật sản lượng sau kiểm dịch xuất khẩu.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, địa phương hiện đang bước vào cao điểm thu hoạch với sản lượng rất lớn. Tổng sản lượng sầu riêng ước hơn 111.200 tấn, riêng tháng 5 khoảng 74.387 tấn và tháng 6 khoảng 36.834 tấn. Trong khi đó, sản lượng mít dự kiến đạt hơn 68.360 tấn, gồm khoảng 38.379 tấn trong tháng 5 và gần 30.000 tấn trong tháng 6.

Trước áp lực đầu ra trong mùa thu hoạch rộ, tỉnh đang tăng cường phối hợp với các ngành chuyên môn rà soát năng lực kiểm nghiệm, kiểm dịch, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu nông sản.

Phòng test đóng cửa, giá sầu riêng chạm đáy

Đồng Tháp và Tây Ninh đang vào cao điểm thu hoạch, nhưng giá thu mua sầu riêng giảm sâu khiến cả nông dân lẫn thương lái chật vật.

