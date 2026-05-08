Thế giới

Dịch vụ đường sắt mới ở Đông Nam Á giúp giảm giá sầu riêng tại Trung Quốc

Văn Khoa
08/05/2026 20:34 GMT+7

Những nhà trồng sầu riêng ở Đông Nam Á hiện có thể vận chuyển loại trái cây này đến Trung Quốc nhanh hơn trước đây nhờ dịch vụ vận chuyển đường sắt trữ lạnh mới nối liền Thái Lan, Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Chuyến tàu lửa chở hàng đầu tiên chở đầy sầu riêng từ Thái Lan, nguồn cung sầu riêng lớn nhất của Trung Quốc, đã bắt đầu hành trình về phía bắc qua Lào đến Trung Quốc vào cuối tuần qua, theo tờ South China Morning Post (SCMP) mới đây dẫn lại thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Tiểu thương bày bán sầu riêng tại một khu chợ ở Hồng Kông vào ngày 3.5.2022

Ảnh: AFP

Trung Quốc đã và đang nỗ lực xây dựng mạng lưới đường sắt kết nối với các quốc gia Đông Nam Á trong nhiều năm. Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào đã đi vào hoạt động từ năm 2021 và cũng đã được tích hợp với các dịch vụ hiện có đến Thái Lan.

Tuyến đường sắt vận chuyển hàng trữ lạnh mới, với các toa tàu được làm lạnh đến 13 độ C, chạy từ cảng Laem Chabang của Thái Lan qua Lào đến Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, theo CCTV.

Theo Nhân dân Nhật báo, giờ đây, các chuyến tàu chở sầu riêng Thái Lan sẽ đến Côn Minh mỗi sáng, dự kiến vận chuyển hơn 200.000 tấn trong năm nay. Chuyến tàu chở sầu riêng đến Côn Minh mất 3 ngày.

Nhờ tuyến đường sắt này, việc vận chuyển sầu riêng từ Thái Lan đến Thành Đô, một thành phố lớn ở phía tây nam Trung Quốc, giờ chỉ mất 5 ngày, so với khoảng một tuần trước đây. Giá sầu riêng nhập khẩu ở Trung Quốc đã giảm 30% do nguồn cung tăng, theo CCTV.

Hồi năm ngoái, SCMP đưa tin sầu riêng tươi được bán ở Trung Quốc với giá lên tới 200 nhân dân tệ (hơn 770.000 đồng, tính theo tỷ giá hiện nay) cho mỗi 6 kg. Một số người tiêu dùng ở Trung Quốc coi trọng sầu riêng đến mức họ tặng loại quả này trong những dịp trang trọng.

