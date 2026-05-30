Tăng 200%, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sầu riêng vào Hàn Quốc vượt Trung Quốc

Theo Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 293 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch 257 triệu USD, tăng 142,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc tăng mạnh và trở thành một trong 10 thị trường tiêu thụ lớn nhất của sầu riêng Việt Nam.



Thị trường Hàn Quốc dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với 201,5% so với cùng kỳ năm 2025, dù kim ngạch mới đạt trên 1 triệu USD. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cho biết Việt Nam chưa xuất khẩu sầu riêng tươi vào Hàn Quốc và sản phẩm xuất khẩu chỉ mới dừng ở dạng đông lạnh nguyên trái hoặc tách múi. Thời gian qua, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vào Hàn Quốc tăng trưởng tốt, có giai đoạn thậm chí tăng đến 500% so với cùng kỳ. Tăng trưởng này có thể bắt đầu từ cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc ngày càng đông đảo từ kiều bào, du học sinh và người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tăng mạnh. Đây là tệp khách hàng trung thành, đóng vai trò "cầu nối" văn hóa ẩm thực, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ sầu riêng nội địa Hàn Quốc tăng cao.

Bên cạnh đó, người Hàn Quốc sống và làm việc, du lịch ở Việt Nam cũng rất nhiều. Sự giao lưu ở nhiều góc độ như vừa nêu khiến hương vị sầu riêng đang dần trở nên quen thuộc hơn với người tiêu dùng Hàn Quốc. Tại xứ Kim Chi, sầu riêng đang trở thành loại trái cây cao cấp, độc đáo trong các chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Hàn Quốc là thị trường khắt khe về an toàn thực phẩm, việc mặt hàng sầu riêng đông lạnh đi trước "mở đường" giải quyết triệt để bài toán logistics, giúp doanh nghiệp chủ động điều tiết nguồn cung mà không sợ hư hỏng như hàng tươi. Hàn Quốc áp dụng hệ thống quản lý danh mục thuốc bảo vệ thực vật nghiêm ngặt (PLS - Positive List System). Việc kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng nhanh chứng tỏ các doanh nghiệp và nhà vườn Việt Nam đã có sự cải thiện vượt bậc về dư lượng hóa chất tối đa (MRLs) và các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS). "Hàn Quốc là một thị trường có sức chi tiêu lớn, lại có mùa đông lạnh kéo dài khá gay gắt nên không chỉ sầu riêng mà còn là tương lai cho nhiều loại rau quả Việt Nam", ông Nguyên nhận định.