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Thể thao Thể thao & Cộng đồng

4 mùa giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Nối dài những nhịp cầu yêu thương

Đình Phú
Đình Phú
Có những chương trình thiện nguyện không chỉ trao đi vật chất mà còn gieo lại niềm tin. 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' do Báo Thanh Niên khởi xướng từ ngày 16.9.2021 là một hành trình như thế.

Ra đời trong những ngày đại dịch Covid-19 để bảo trợ lâu dài cho trẻ em không may mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, chương trình đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm em nhỏ, được cộng đồng chung tay chở che bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Đến nay, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã huy động hàng chục tỉ đồng để bảo trợ, trao học bổng, hỗ trợ khẩn cấp và đồng hành cùng các em trên con đường học tập, trưởng thành, để các em không phải bước tiếp cuộc đời trong khó khăn.

4 mùa giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời', giúp trẻ mồ côi hơn 750 triệu

Tiếp nối ý nghĩa nhân văn ấy, từ cuối năm 2024, Báo Thanh Niên tổ chức chuỗi giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Thể thao trở thành chiếc cầu nối của lòng nhân ái. Mỗi trận đấu không chỉ mang đến niềm vui, sức khỏe mà còn góp thêm những khoản kinh phí thiết thực để các em nhỏ tiếp tục đến trường.

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 1.

Kết thúc giải ở Nha Trang, 100 triệu đồng đã được gây quỹ và trao cho chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời"

ẢNH: BÁ DUY

Giải lần thứ nhất, diễn ra vào tháng 11.2024 tại Nha Trang (Khánh Hòa), là dấu mốc mở đầu đầy cảm xúc. Trên sân đấu, những người yêu pickleball cùng nhau tranh tài. Ngoài sân đấu, những tấm lòng nhân ái cùng chung một mục tiêu hướng về trẻ mồ côi. Kết thúc giải, 100 triệu đồng đã được gây quỹ và trao cho chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", mở đầu cho một hành trình thiện nguyện mới mang đậm dấu ấn của Báo Thanh Niên.

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 2.

Diễn viên Huy Khánh đồng hành từ mùa giải đầu tiên, trao học bổng cho các em nhỏ ở mùa giải lần thứ 3 ở Long Khánh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giải lần thứ hai, tổ chức ngày 12.4.2025 tại sân Passion (121 lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng, TP.HCM), tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia. Từ sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các vận động viên, 112 triệu đồng đã được trao trực tiếp cho 20 trẻ mồ côi, giúp các em có thêm điều kiện trang trải việc học. Con số ấy tuy không lớn so với những mất mát mà các em từng trải qua, nhưng đủ để các em cảm nhận rằng mình chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 3.

Niềm vui của VĐV tham gia mùa giải lần thứ 3 ở Long Khánh

ẢNH: NHẬT THỊNH

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 4.

Chụp hình lưu niệm với các em học sinh nhận học bổng

ẢNH: NHẬT THỊNH

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 5.

Và niềm vui đạt cúp vô địch mùa giải lần thứ 3

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giải lần thứ ba, diễn ra ngày 29.6.2025 tại sân DSP Long Khánh (phường Hàng Gòn, Đồng Nai), tiếp tục nối dài hành trình yêu thương. Hơn 80 vận động viên là lãnh đạo địa phương, doanh nhân, nhà báo và nghệ sĩ cùng hội ngộ. Tại lễ khai mạc, 150 triệu đồng cùng nhiều phần quà đã được trao tận tay 50 học sinh mồ côi, mang theo thông điệp rằng cộng đồng luôn ở bên các em trên chặng đường lớn lên.

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 6.

Ban tổ chức trao thư tri ân các nhà tài trợ giải mùa 3 ở Long Khánh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến mùa giải thứ tư, giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" - cúp PASSION002 diễn ra ngày 1.11.2025 tại sân Banger An Phú (phường Bình Trưng, TP.HCM) với quy mô chương trình đã lớn hơn nhiều lần. Gần 200 vận động viên tham gia tranh tài, và 400 triệu đồng được trao để hỗ trợ 40 trẻ mồ côi. Không chỉ lớn hơn về quy mô, mùa giải còn cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của một mô hình kết hợp giữa thể thao và thiện nguyện, nơi mỗi cú giao bóng đều gửi gắm một niềm hy vọng dành cho những đứa trẻ đã đi qua mất mát.

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 7.
4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 8.
4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 9.

Trao học bổng 10 triệu đồng/suất cho các em ở giải mùa 4 tổ chức tại TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Điều làm nên sức sống của chuỗi giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" không chỉ là những con số gây quỹ, mà còn là sự đồng hành của đông đảo văn nghệ sĩ, nhà hảo tâm và những người có ảnh hưởng trong xã hội. Từ diễn viên Huy Khánh - người đồng hành xuyên suốt từ mùa giải đầu tiên, đến diễn viên Chi Bảo, ca sĩ Minh Hằng, ca sĩ Lương Gia Huy, MC Lý Chánh, diễn viên Long Đẹp Trai, Hoàng Mèo, Tân Trề, Kim Hải, Lợi Trần, ca sĩ Akira Phan, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ, doanh nhân, nhà báo và các vận động viên phong trào… tất cả đã cùng góp sức để biến sân pickleball thành một không gian của sự tử tế và yêu thương.

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 10.
4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 11.
4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 12.
4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 13.

Trao học bổng 10 triệu đồng/suất cho các em ở giải mùa 4 tổ chức tại TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bốn mùa giải đi qua, điều còn đọng lại không phải là những chiếc cúp vô địch hay những pha bóng đẹp, mà là nụ cười của những đứa trẻ khi nhận học bổng, là ánh mắt yên tâm của người thân các em, là niềm tin rằng giữa cuộc đời vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ. Đó cũng là giá trị mà Báo Thanh Niên kiên trì vun đắp suốt hành trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 14.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên trao thư tri ân anh chị Toni Hoàng - Trâm Ngô (thương hiệu PASSION002, tài trợ chính mùa 4) và diễn viên Huy Khánh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp tục hành trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" 

Báo Thanh Niên trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm, nghệ sĩ, doanh nhân, các đơn vị đồng hành, những người yêu pickleball và những người bạn đồng hành qua nhiều mùa giải: Vân Nguyễn Vinfast, Minh Tuấn Hàng Xanh, Lê Quý Keepfly, Thái Chí Hùng - Kim Cương Vàng, Võ Hoàng Sơn StoreDetailing.vn, Minh Trí - Tinh dầu Omscent, Hội pickleball 35+, B&B, Luân Nguyễn - Quỹ Trái tim hồng - Nguyễn Bảo Châu Jewery & Diamond, Tùng Ngô - Tháng Năm Homestay, Quân Lê - YBA HCM, Trí Càng Long, Bà Bầu Club... đã âm thầm góp công, góp sức để 4 mùa giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được tổ chức thành công.

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 15.
4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 16.

Ca sĩ Kim Hải hát bài Vẽ lại bức tranh đầy cảm xúc tại giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 4 ở TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 17.

Ca sĩ Lương Gia Huy tham gia giải và cổ vũ bằng bài hát Yêu pickleball đầy hào hứng trước khi VĐV vào sân thi đấu

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chính sự tin cậy, đồng hành và sẻ chia quý báu đó đã giúp mỗi giải đấu không chỉ khép lại bằng những trận chung kết, mà còn mở ra thêm nhiều chặng đường đến trường cho các em nhỏ mồ côi. Hành trình ấy sẽ còn tiếp tục, bởi khi còn những tấm lòng biết yêu thương, sẽ còn nhiều đứa trẻ được tiếp thêm niềm tin để bước tiếp cuộc đời bằng đôi chân vững vàng và trái tim đầy hy vọng.

4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 18.
4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 19.
4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 20.
4 mùa giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời: Nối dài những nhịp cầu yêu thương- Ảnh 21.

Báo Thanh Niên trao thư tri ân nhà tài trợ và niềm vui của VĐV mùa 4 ở TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Báo Thanh Niên trân quý sự đồng hành bền bỉ

Trong hành trình lan tỏa yêu thương của chuỗi giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời", diễn viên Huy Khánh - người đã dành nhiều tâm huyết đồng hành cùng chương trình ngay từ những ngày đầu. Không chỉ là một nghệ sĩ yêu pickleball, Huy Khánh còn là người tích cực kết nối bạn bè, doanh nhân, nghệ sĩ và cộng đồng pickleball, góp phần hình thành ý tưởng, chung tay tổ chức, vận động nguồn lực và lan tỏa giá trị nhân văn của giải đấu.

Bằng uy tín, sự chân thành và tinh thần trách nhiệm của mình, anh đã góp phần để mỗi mùa giải không chỉ thành công về mặt chuyên môn mà còn trở thành một ngày hội của lòng nhân ái, nơi từng cú đánh trên sân đều mang theo hy vọng dành cho những trẻ em mồ côi đang cần được chở che.

Báo Thanh Niên trân quý sự đồng hành bền bỉ ấy và tin rằng những nghĩa cử đẹp của anh và những bạn đồng hành sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều tấm lòng cùng chung bước trên hành trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

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