Trung tâm hành chính mới của Cần Thơ nếu xây sớm sẽ nằm ngang siêu thị GO!

Đây là thông tin được ông Hà Vũ Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy Cần Thơ, cho biết trong Diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào chiều 18.9.

Tại diễn đàn, chia sẻ với các đại biểu Trung Quốc, ông Sơn đã nêu những tiềm năng của địa bàn về ngành công nghiệp năng lượng. Nhiều dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí, nhiệt điện đang được vận hành. Quy mô của lĩnh vực này sẽ tiếp tục mở rộng khi nhiều nhà đầu tư đang ngỏ ý "rót vốn" vào thành phố.

Ông Hà Vũ Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy Cần Thơ, thông tin tại diễn đàn ẢNH: THANH DUY

Bên cạnh đó, đường hàng không cũng có thể hợp tác phát triển giữa hai nước. Điển hình là thành phố đã nhiều lần kiến nghị mở chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Cần Thơ sang Trùng Khánh và Vân Nam (Trung Quốc).

Theo ông Sơn, việc này đã được một hãng hàng không của nước bạn khảo sát đánh giá cao về tiềm năng hợp tác mở chuyến bay vận chuyển hành khách, hàng hóa.

"Hiện trạng của sân bay quốc tế Cần Thơ có quy mô 3,5 triệu đến 5 triệu lượt khách/năm, hàng hóa khoảng 2 triệu tấn/năm. Tới đây, chúng tôi sẽ mở rộng quy hoạch đô thị sân bay lên khoảng 6.000 ha", ông Sơn chia sẻ.

Với định hướng đô thị trên, thành phố sẽ từng bước dịch chuyển các dịch vụ về ngân hàng, y tế, giáo dục về khu vực này. Việc phát triển ngành thương mại, dịch vụ được đánh giá có nhiều dư địa phát triển. Với việc thành phố có khoảng 56 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, nghề, các doanh nghiệp nước ngoài không nên lo lắng về việc thiếu nguồn nhân lực khi đầu tư tại đây.

Bên cạnh đó, Cần Thơ còn sở hữu một lợi thế nữa là có khoảng 320.000 ha đất nông nghiệp. Sản lượng lúa hằng năm khoảng 5,2 triệu tấn, gạo khoảng 3,2 triệu tấn (mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 8,4 triệu tấn gạo). Đi cùng với tiềm năng nhiều, quy mô lớn như vậy là việc thành phố mong tìm được các đối tác chiến lược toàn diện, thực chất và bền vững về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Nội ô thành phố Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Nhắm đến 2 vị trí

Đặc biệt, nhấn mạnh tại diễn đàn, ông Sơn đã cập nhật những buổi làm việc mới nhất của ngành chức năng về định hướng quy hoạch Cần Thơ tới năm 2025, tầm nhìn năm 2075. Ông cho biết nội dung này rất được dư luận quan tâm thời gian gần đây, đặc biệt là với các phương án chuyển trung tâm hành chính về địa chỉ mới. Bởi điều này có tác động tới người dân sinh sống trên địa bàn và đối với tâm lý của những nhà đầu tư bên ngoài.

Theo ông Sơn, thành phố đang nhắm đến 2 vị trí, một là xây dựng trung tâm hành chính ngang với siêu thị Go! (ở phường Hưng Phú); hai là gần sân bay Cần Thơ hiện hữu (gần Đền thờ vua Hùng, phường Bình Thủy).

Ông Sơn nói: "Trung tâm hành chính mới của thành phố nếu được xây dựng sớm trong giai đoạn tới sẽ ở sát ngang siêu thị Go! hiện hữu bây giờ. Ở đó quy hoạch 68 ha, trong đó khoảng 28 ha dành cho trung tâm hành chính. Đây là những thông tin báo cáo chính thức, chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ".

Cũng theo ông Sơn, một tuần nữa, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ sẽ chủ trương cho UBND, Sở Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để đóng góp quy hoạch thành phố. Trong đó có nhiều đề án về phát triển kinh tế - xã hội, giao thông, đô thị sân bay, cảng. Thành phố rất mong nhận được sự góp ý xây dựng để hoàn thiện bản quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.