Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 17.10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật.



Các lực lượng đã xử lý hơn 650 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải có tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tính riêng đợt 2, từ ngày 15 đến hết ngày 17.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 33 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 11 hài cốt có di vật kèm theo.

Trước đó, ngày 15.10, lực lượng tìm kiếm quy tập được 8 hài cốt; ngày 16.10 quy tập thêm 12 hài cốt. Công tác tìm kiếm tiếp tục được duy trì sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt 1.

Đội K74 Bộ Tư lệnh TP.HCM quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong ngày 17.10 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 17.10.2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 764, trong đó 318 hài cốt có di vật.

Cụ thể, 731 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Ngày 14.10, lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ quy tập trong đợt 1 được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Sau buổi lễ, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, gồm 698 hài cốt an táng riêng lẻ và 33 hài cốt an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Hiện các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng, nối tiếp công tác quy tập đã triển khai từ tháng 6.