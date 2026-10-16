TP.HCM tiếp tục tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 16.10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật.



Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, các lực lượng đã xử lý hơn 500 m³ đất. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Bước sang đợt 2, từ ngày 15 đến hết ngày 16.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 9 hài cốt có di vật kèm theo.

Đội K74 Bộ Tư lệnh TP.HCM quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 16.10 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 16.10.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 751 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 316 hài cốt có di vật.

Trong tổng số này, 718 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trước đó, ngày 14.10, lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Sau buổi lễ, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, gồm 698 hài cốt an táng riêng lẻ và 33 hài cốt an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Sau lễ an táng, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, nối tiếp công tác đào tìm đã triển khai hơn 3 tháng qua.