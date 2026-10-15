Truy điệu, an táng 731 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Đến dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cùng dự còn có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ; gia đình có công với đất nước; đại biểu chức sắc tôn giáo, dân tộc, người dân thành phố, cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ, Úc tại VN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu viếng các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng ảnh: Ngọc Dương

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đảng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tiếp sau đó là các đoàn đại biểu T.Ư, bộ, ngành, địa phương vào dâng hoa, dâng hương. Những vòng hoa, nén hương thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.

Những người anh hùng mãi mãi tuổi 20

Từ ngày 23.6 đến 5.10, thực hiện chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đội K74 cùng các lực lượng đã tiến hành tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Qua quá trình khảo sát kỹ lưỡng, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ. Cùng với hài cốt là những di vật: bức ảnh phai mờ, lọ dầu gió, chiếc lược, bi đông, dép cao su...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di quan hài cốt liệt sĩ ảnh: Ngọc Dương

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. "Hôm nay, tại không gian linh thiêng, với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi có mặt tại đây, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20, đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước", ông Nguyễn Mạnh Cường xúc động bày tỏ.

Nhắc lại những đoàn quân tiến vào Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ông cho biết họ đến từ nhiều miền quê, với những hoàn cảnh, nghề nghiệp khác nhau. Nhưng ở tuổi đôi mươi, tất cả đều chung khát vọng độc lập dân tộc, non sông thống nhất, đất nước hòa bình, tự do và hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước chứng kiến nghi thức hạ huyệt an táng hài cốt liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN ANH

"Phát huy truyền thống thủy chung, trọng nghĩa, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM quyết tâm thực hiện hoài bão của các liệt sĩ, ra sức xây dựng, bảo vệ đất nước, vững bước trên con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn", ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Quyết tâm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được di chuyển trang trọng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Không dừng lại ở việc quy tập, an táng, lãnh đạo TP.HCM khẳng định công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được triển khai trên cả nước để phục vụ phân tích, lưu trữ tại ngân hàng gien quốc gia.

Người dân TP.HCM kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Do chiến tranh ác liệt và thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, quê quán. "Song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ", ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, kết hợp phân tích ADN với thu thập thông tin thân nhân, nhân chứng. "Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội đã hy sinh", ông Cường nhấn mạnh.

Sự kiện quy tập, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ không chỉ là hoạt động tri ân sâu sắc mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về cái giá của hòa bình, độc lập, từ đó không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.