Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự khai khóa ĐH Quốc gia TP.HCM 2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự lễ khai khóa 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM ảnh: ngọc dương

Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cá nhân tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"

Chiều nay, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức lễ khai khóa 2026 với chủ đề "ĐH Quốc gia TP.HCM với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam". Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại lễ khai khóa 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM ảnh: ngọc dương

Trước khi diễn ra lễ khai khóa, Thủ tướng Chính phủ đã tham quan Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "Made by VNUHCM", nơi giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiêu biểu do đội ngũ nhà khoa học của ĐH Quốc gia TP.HCM nghiên cứu, phát triển.

Thủ tướng Chính phủ đã tham quan Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "Made by VNUHCM" ảnh: ngọc dương

Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm gồm: robot cứu hỏa bốn chân, hệ thống giao diện não - máy tính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sinh sản, chip vi mạch bán dẫn, sản phẩm từ dược liệu bản địa, công nghệ tế bào gốc, miếng dán vi kim và pin mặt trời thế hệ mới.

Triển lãm góp phần giới thiệu năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tiềm năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ của ĐH Quốc gia TP.HCM trong các lĩnh vực chiến lược.

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "Made by VNUHCM" giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiêu biểu do đội ngũ nhà khoa học của ĐH Quốc gia TP.HCM nghiên cứu, phát triển ảnh: ngọc dương

Điểm nhấn tại lễ khai khóa năm 2026 là hoạt động khen thưởng các cá nhân tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trao phần quà. Các giảng viên, cán bộ chuyên môn, học viên và cựu người học của Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Khoa học tự nhiên đã ứng dụng các phương pháp khảo sát địa vật lý, phân tích dữ liệu và khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, phát biểu trong lễ khai khóa ảnh: Ngọc Dương

"Ước mơ của ĐH Quốc gia TP.HCM lớn hơn một vị trí trên bảng xếp hạng"

Phát biểu tại lễ khai khóa, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, nhấn mạnh vai trò của ĐH trong đào tạo nhân tài, phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. "Một ĐH không lớn vì có nhiều đơn vị, có đông người học. Tầm vóc của ĐH nằm ở những con người mà ĐH đào tạo, ở tri thức mà ĐH đóng góp, và ở việc có mặt khi xã hội cần một lời giải đáng tin cậy".

Từ lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh của toàn hệ thống, tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn. GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh: "Đất nước không cần thêm một cỗ máy khổng lồ. Đất nước cần một người khổng lồ biết mình đang đi đâu, biết mình chịu trách nhiệm với ai, dám nhận việc khó và dám nói điều cần nói". Trong đó, theo GS Mai, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người thiết kế trải nghiệm học tập, đặt bài toán, hướng dẫn nghiên cứu, kết nối sinh viên với những bài toán thực tế, tạo điều kiện để người học trải nghiệm, thử nghiệm và trưởng thành.

Tham dự buổi lễ khai khóa có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương ảnh: ngọc dương

Khẳng định khát vọng phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM trong giai đoạn mới, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh mục tiêu xây dựng môi trường học thuật có khả năng thu hút và kết nối nhân tài Việt Nam, đồng thời tạo ra những đóng góp thiết thực cho đất nước. "Ước mơ của ĐH Quốc gia TP.HCM lớn hơn một vị trí trên bảng xếp hạng. Chúng tôi muốn những người trẻ Việt Nam đang làm việc tại các trung tâm khoa học trên thế giới nhìn về đây và thấy một môi trường xứng đáng để trở về hoặc hợp tác lâu dài", nữ Giám đốc chia sẻ.

Dịp này, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm ban hành Nghị định mới về ĐH quốc gia, một "chiếc áo thể chế" đủ rộng để ĐH chủ động về tổ chức, đào tạo, thu hút chuyên gia và liên kết doanh nghiệp, đủ chặt để bảo đảm trách nhiệm giải trình. Đồng thời, cam kết ĐH Quốc gia TP.HCM công khai mục tiêu, tiến độ, chấp nhận đánh giá độc lập và chịu trách nhiệm về kết quả.

Cán bộ giảng viên và người học tham dự lễ khai khóa ảnh: ngọc dương

Lễ khai khóa là hoạt động thường niên của ĐH Quốc gia TP.HCM, đánh dấu khởi đầu năm học mới, đồng thời là dịp kết nối các thế hệ giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên và cựu người học trong toàn hệ thống.

Gửi gắm thông điệp đến người học trong lễ khai khóa, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM nhắn nhủ các em cần nhìn nhận đầy đủ cả ánh sáng lẫn bóng tối của công nghệ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới đang làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội.