Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM

Hành trình từ công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, đoàn xe đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ đi qua những tuyến đường đông người đứng chờ. Trên tay nhiều người dân là những nhành hoa trắng, được nâng niu trong khoảnh khắc tiễn đưa và tri ân đầy xúc động.

Dòng người đứng kín hai bên đường tiễn đưa 731 liệt sĩ từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM sáng 14.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG





Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo người dân lặng lẽ đứng hai bên đường, chắp tay, cúi đầu tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn xe chở hài cốt 731 liệt sĩ rời công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hướng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM trong sự tiễn đưa của đông đảo người dân

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong buổi sáng tiễn đưa, sắc cờ Tổ quốc phủ lên hài cốt những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dành sự tri ân đối với các liệt sĩ trước giờ đưa linh cữu về nghĩa trang ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những cựu chiến binh lặng lẽ bên các quách hài cốt, tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện di quan các hài cốt liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những nhành hoa trắng trên tay người dân trở thành lời tiễn đưa giản dị dành cho 731 liệt sĩ trong hành trình về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoàn viên, thanh niên phường Phước Long tập trung từ sớm, cùng người dân tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ ẢNH: PHAN DIỆP

Người dân cầm hoa trắng đứng dọc hai bên đường, chờ đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều người dân không giấu được sự xúc động khi chứng kiến đoàn xe đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: HÀ THƯƠNG

Đoàn xe chở hài cốt 731 liệt sĩ đi qua giữa hai hàng người dân đứng kín hai bên đường, trên tay nhiều người cầm hoa cúc trắng tiễn đưa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân đứng lặng bên đường, dõi theo từng chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ trong niềm xúc động ẢNH: HÀ THƯƠNG

Khoảng 9 giờ 30, đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ đi qua khu vực Suối Tiên, tiếp tục hành trình về nghĩa trang sau lễ truy điệu ẢNH: ĐỘC LẬP

Những nhành hoa trắng được người dân cầm trên tay khi đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều người không giấu được xúc động khi đứng trước những quách hài cốt của các liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từng nhành hoa trắng được người dân đặt xuống trong giây phút tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH