Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM

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Sáng 14.10, từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), 731 hài cốt liệt sĩ được tiễn đưa về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Hành trình từ công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, đoàn xe đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ đi qua những tuyến đường đông người đứng chờ. Trên tay nhiều người dân là những nhành hoa trắng, được nâng niu trong khoảnh khắc tiễn đưa và tri ân đầy xúc động.
Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo người dân lặng lẽ đứng hai bên đường, chắp tay, cúi đầu tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong buổi sáng tiễn đưa, sắc cờ Tổ quốc phủ lên hài cốt những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đoàn viên, thanh niên phường Phước Long tập trung từ sớm, cùng người dân tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ
ẢNH: PHAN DIỆP
Người dân đứng lặng bên đường, dõi theo từng chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ trong niềm xúc động
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Những nhành hoa trắng được người dân cầm trên tay khi đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Từng nhành hoa trắng được người dân đặt xuống trong giây phút tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM chứng kiến nghi thức hạ huyệt hài cốt liệt sĩ
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