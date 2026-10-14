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    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM

    Ngọc Dương
    Ngọc Dương

    Sáng 14.10, từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), 731 hài cốt liệt sĩ được tiễn đưa về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM trong không khí trang nghiêm, xúc động.

    Hành trình từ công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, đoàn xe đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ đi qua những tuyến đường đông người đứng chờ. Trên tay nhiều người dân là những nhành hoa trắng, được nâng niu trong khoảnh khắc tiễn đưa và tri ân đầy xúc động.

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 1.

    Dòng người đứng kín hai bên đường tiễn đưa 731 liệt sĩ từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM sáng 14.10

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG


    Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo người dân lặng lẽ đứng hai bên đường, chắp tay, cúi đầu tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 2.

    Đoàn xe chở hài cốt 731 liệt sĩ rời công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hướng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM trong sự tiễn đưa của đông đảo người dân

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 3.
    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 4.

    Trong buổi sáng tiễn đưa, sắc cờ Tổ quốc phủ lên hài cốt những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 5.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dành sự tri ân đối với các liệt sĩ trước giờ đưa linh cữu về nghĩa trang

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 6.

    Những cựu chiến binh lặng lẽ bên các quách hài cốt, tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 7.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện di quan các hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 8.

    Những nhành hoa trắng trên tay người dân trở thành lời tiễn đưa giản dị dành cho 731 liệt sĩ trong hành trình về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 9.
    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 10.

    Đoàn viên, thanh niên phường Phước Long tập trung từ sớm, cùng người dân tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

    ẢNH: PHAN DIỆP

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 11.

    Người dân cầm hoa trắng đứng dọc hai bên đường, chờ đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 12.

    Nhiều người dân không giấu được sự xúc động khi chứng kiến đoàn xe đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 13.

    Đoàn xe chở hài cốt 731 liệt sĩ đi qua giữa hai hàng người dân đứng kín hai bên đường, trên tay nhiều người cầm hoa cúc trắng tiễn đưa

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 14.
    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 15.

    Người dân đứng lặng bên đường, dõi theo từng chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ trong niềm xúc động

    ẢNH: HÀ THƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 16.

    Khoảng 9 giờ 30, đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ đi qua khu vực Suối Tiên, tiếp tục hành trình về nghĩa trang sau lễ truy điệu

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 17.
    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 18.

    Những nhành hoa trắng được người dân cầm trên tay khi đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 19.

    Nhiều người không giấu được xúc động khi đứng trước những quách hài cốt của các liệt sĩ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 20.
    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 21.

    Từng nhành hoa trắng được người dân đặt xuống trong giây phút tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 22.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 23.
    Hành trình tiễn đưa 731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 về nơi an nghỉ ở TP.HCM- Ảnh 24.

    Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM chứng kiến nghi thức hạ huyệt hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: NGUYỄN ANH

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    Sáng 14.10, Thanh Niên tường thuật trực tiếp lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

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