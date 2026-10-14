Vợ chồng ở Đà Lạt tặng 4.000 cành cúc trắng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ

Ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Giữa dòng người đến tiễn đưa các liệt sĩ, 4.000 cành cúc trắng từ Đà Lạt được trao tặng miễn phí, mang theo tấm lòng tri ân của một đôi vợ chồng trẻ.

Anh Trần Văn Định bên vườn hoa cúc trắng ở Đà Lạt ẢNH: LV

Biết tin về buổi lễ, anh Trần Văn Định và chị Lê Thị Thu Ngọc (ở số 161 Thánh Mẫu, phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), quyết định gửi tặng hoa do chính tay mình trồng và thu hoạch.

Vợ chồng anh Định thu hoạch 4.000 cành cúc trắng, bó thành 800 bó, mỗi bó 5 cành, sau đó đóng thùng và thuê xe vận chuyển đến TP.HCM. Số hoa được bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP.HCM để phát miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ.

Vợ chồng anh Định tặng 4.000 cành cúc trắng phục vụ lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM ẢNH: LV

Gửi lòng tri ân từ vườn hoa Đà Lạt

Anh Định quê Thanh Hóa, cùng vợ vào Đà Lạt lập nghiệp bằng nghề làm thuê cho các nhà vườn trồng hoa. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, hai vợ chồng thuê đất trồng hoa, đồng thời thu mua hoa cung ứng cho thị trường TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.

Nhờ cần cù lao động, cuộc sống của gia đình dần ổn định. Vợ chồng anh có điều kiện mua nhà, sắm xe phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ về quyết định tặng hoa, anh Định cho biết vợ chồng luôn biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập của đất nước.

"Để có cuộc sống như hôm nay, chúng tôi luôn biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc. Tôi muốn góp một chút sản phẩm hoa cúc trắng Đà Lạt để bày tỏ lòng tri ân, tiễn các anh về nơi an nghỉ", anh Định chia sẻ.

Anh Trần Văn Định cho biết vợ chồng anh luôn biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, để người dân có cuộc sống như hôm nay ẢNH: LV

Những cành hoa trắng giản dị gửi gắm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc ẢNH: LV

Ngoài 4.000 cành cúc trắng của vợ chồng anh Định, một nhóm bạn trẻ tại TP.HCM cũng tài trợ 2.500 cành cúc trắng phục vụ lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ.

Những cành hoa trắng góp phần tạo không khí trang nghiêm cho buổi lễ, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Với vợ chồng anh Định, việc tặng hoa còn là cách sẻ chia thành quả lao động, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.