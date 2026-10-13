TP.HCM chuẩn bị tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ mới

Sáng 12.10, tại công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM), những tiểu quách đựng hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ, đặt trang trọng trong quách kính. Các lực lượng thực hành đội hình, nghi thức trong buổi tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức.

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 12.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, công tác chuẩn bị tiễn đưa các liệt sĩ đang được hoàn thiện. Theo kế hoạch, 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (P.Long Bình), gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Chu đáo từng nghi thức

Tại công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng lần lượt thực hành nghi thức dâng hoa, dâng hương, lễ viếng và lễ truy điệu. Đội hình di chuyển quách hài cốt liệt sĩ được tổ chức, phối hợp đưa quách lên xe, chuẩn bị hành trình từ nơi quy tập đến nghĩa trang.

Di chuyển các quách lên xe để đưa các hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bộ Tư lệnh TP.HCM bố trí khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng. Lực lượng Công an TP.HCM đảm nhiệm các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và khiêng quách hài cốt liệt sĩ.

Khoảng 8 giờ 30, đoàn xe tham gia tổng duyệt di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Tại đây, các lực lượng tiếp tục thực hành đón đoàn xe, đưa quách vào khu vực hành lễ, di chuyển đến vị trí an táng. Những bước phủ Quốc kỳ, hạ huyệt, mặc niệm, dâng hương và dâng những nắm đất đầu tiên xuống phần mộ được thực hiện theo kịch bản tổng duyệt.

Cùng với nghi lễ, ban tổ chức kiểm tra nhân sự, phương tiện, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn. Kết thúc phần tổng duyệt tại nghĩa trang, các lực lượng họp rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ngày tổ chức chính thức.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết những ngày qua, các lực lượng tập trung xây dựng, luyện tập đội hình phục vụ nghi lễ. Buổi tổng duyệt giúp kiểm tra sự phối hợp, thống nhất cách thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ tham gia với tác phong nghiêm túc, thái độ thành kính.

Mọi công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, cẩn trọng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đại tá Chuẩn, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Các lực lượng tiếp tục hoàn thiện từng nội dung, bảo đảm nghi thức trang trọng, đúng quy định và an toàn.

Buổi lễ dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Thành phần gồm đại diện cơ quan, đơn vị, nhân chứng, Tổng lãnh sự quán Mỹ và Úc tại TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo, dân tộc.

Hành trình tiễn đưa dài khoảng 26 km

Theo chương trình, lúc 19 giờ ngày 13.10, chương trình nghệ thuật đặc biệt Đêm tri ân diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng.

Sáng 14.10, lễ dâng hoa, dâng hương bắt đầu lúc 7 giờ 30 tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Lễ viếng, truy điệu được tổ chức lúc 8 giờ. Sau các nghi thức viếng, đọc lời điếu và mặc niệm, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Việc di chuyển chia thành 4 đợt, hoàn thành trong ngày 14.10; đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45. Quãng đường dài khoảng 26 km, từ công viên qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, trở lại Cách Mạng Tháng Tám, rồi đi ra đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội đến nghĩa trang.

Đoàn xe phục vụ đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thời gian xuất phát và lộ trình có thể điều chỉnh theo điều hành của ban tổ chức, lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Ban Chỉ đạo đề nghị chính quyền, ban chỉ huy quân sự các địa phương có tuyến đường đoàn xe đi qua tuyên truyền, vận động người dân sinh sống hai bên đường đứng trên vỉa hè tiễn biệt. Người dân có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM từ 8 - 10 giờ ngày 14.10.