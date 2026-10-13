TP.HCM chuẩn bị tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ mới

Sáng 12.10, tại công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM), những tiểu quách đựng hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ, đặt trang trọng trong quách kính. Các lực lượng thực hành đội hình, nghi thức trong buổi tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức.
Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, công tác chuẩn bị tiễn đưa các liệt sĩ đang được hoàn thiện. Theo kế hoạch, 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (P.Long Bình), gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt an táng chung trong một phần mộ tập thể.
Chu đáo từng nghi thức
Tại công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng lần lượt thực hành nghi thức dâng hoa, dâng hương, lễ viếng và lễ truy điệu. Đội hình di chuyển quách hài cốt liệt sĩ được tổ chức, phối hợp đưa quách lên xe, chuẩn bị hành trình từ nơi quy tập đến nghĩa trang.
Bộ Tư lệnh TP.HCM bố trí khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng. Lực lượng Công an TP.HCM đảm nhiệm các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và khiêng quách hài cốt liệt sĩ.
Khoảng 8 giờ 30, đoàn xe tham gia tổng duyệt di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Tại đây, các lực lượng tiếp tục thực hành đón đoàn xe, đưa quách vào khu vực hành lễ, di chuyển đến vị trí an táng. Những bước phủ Quốc kỳ, hạ huyệt, mặc niệm, dâng hương và dâng những nắm đất đầu tiên xuống phần mộ được thực hiện theo kịch bản tổng duyệt.
Cùng với nghi lễ, ban tổ chức kiểm tra nhân sự, phương tiện, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn. Kết thúc phần tổng duyệt tại nghĩa trang, các lực lượng họp rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ngày tổ chức chính thức.
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết những ngày qua, các lực lượng tập trung xây dựng, luyện tập đội hình phục vụ nghi lễ. Buổi tổng duyệt giúp kiểm tra sự phối hợp, thống nhất cách thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ tham gia với tác phong nghiêm túc, thái độ thành kính.
Theo đại tá Chuẩn, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Các lực lượng tiếp tục hoàn thiện từng nội dung, bảo đảm nghi thức trang trọng, đúng quy định và an toàn.
Buổi lễ dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Thành phần gồm đại diện cơ quan, đơn vị, nhân chứng, Tổng lãnh sự quán Mỹ và Úc tại TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo, dân tộc.
Hành trình tiễn đưa dài khoảng 26 km
Theo chương trình, lúc 19 giờ ngày 13.10, chương trình nghệ thuật đặc biệt Đêm tri ân diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng.
Sáng 14.10, lễ dâng hoa, dâng hương bắt đầu lúc 7 giờ 30 tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Lễ viếng, truy điệu được tổ chức lúc 8 giờ. Sau các nghi thức viếng, đọc lời điếu và mặc niệm, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.
Việc di chuyển chia thành 4 đợt, hoàn thành trong ngày 14.10; đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45. Quãng đường dài khoảng 26 km, từ công viên qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, trở lại Cách Mạng Tháng Tám, rồi đi ra đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội đến nghĩa trang.
Thời gian xuất phát và lộ trình có thể điều chỉnh theo điều hành của ban tổ chức, lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.
Ban Chỉ đạo đề nghị chính quyền, ban chỉ huy quân sự các địa phương có tuyến đường đoàn xe đi qua tuyên truyền, vận động người dân sinh sống hai bên đường đứng trên vỉa hè tiễn biệt. Người dân có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM từ 8 - 10 giờ ngày 14.10.
Nghiên cứu bảo tồn hố chôn tập thể liệt sĩ
Tại Công văn 8215/UBND-VX ngày 7.9.2026, UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa - Thể thao chủ trì nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao có trách nhiệm khảo sát hiện trạng, thu thập, xác minh và hệ thống hóa tư liệu lịch sử, tài liệu về quá trình tìm kiếm, quy tập để xác định giá trị, phạm vi nghiên cứu, bảo vệ địa điểm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Sở tham mưu các bước lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích. Nếu có cơ sở đề nghị xếp hạng di tích quốc gia, phải thực hiện thủ tục xin ý kiến cơ quan quản lý di sản văn hóa ở Trung ương.
UBND TP.HCM cũng yêu cầu nghiên cứu phương án khoanh vùng bảo vệ, xây dựng bia tưởng niệm, bia giới thiệu và các hạng mục phù hợp sau khi đánh giá giá trị, xác định phạm vi cần bảo vệ.
Trong thời gian nghiên cứu, lập hồ sơ, UBND P.Hòa Hưng phối hợp đơn vị quản lý công viên giữ nguyên hiện trạng; không tự ý di dời, cải tạo, xây dựng hoặc thực hiện hoạt động có thể ảnh hưởng đến yếu tố lịch sử khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp hồ sơ chiến đấu, sơ đồ, hình ảnh, lời kể nhân chứng và tư liệu quy tập. Sở Nội vụ phối hợp rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ trong phạm vi hồ sơ quản lý.
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