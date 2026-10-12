Chuẩn bị an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

Trước đó, các đại biểu sẽ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
Lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ), dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 14.10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, phường Long Bình, TP.HCM.
Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo), lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM; đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng sự tham gia đông đảo của lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thành phố.
Theo Ban Chỉ đạo, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng là hoạt động thiết thực của TP.HCM trong triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.
Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn có tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua (gồm các phường Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình), tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống hai bên đường ra đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9; phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM.
Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y ở Cà Mau
Ngày 11.10, tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết trong 3 ngày qua, lực lượng liên tiếp tìm thấy và cất bốc thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y (ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau). Khu vực tìm kiếm có diện tích khoảng 500 m2, hiện trạng là trường học bỏ hoang và đất nông nghiệp.
Theo lời kể của các nhân chứng lịch sử, nghĩa trang tạm này từng là nơi an táng khoảng 100 liệt sĩ. Dù đã trải qua các đợt quy tập, di dời lớn vào các năm 1975 và 1985, cơ quan chức năng nhận định vẫn còn một số phần mộ bị sót lại do thời gian lùi xa và thay đổi địa hình.
Sau khi xác minh thông tin, khoanh vùng và xác định vị trí, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai lực lượng đào tìm xuyên suốt nhiều ngày. Sáng 8.10, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong tình trạng còn nguyên vẹn. Đến chiều 9.10, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập thành công hài cốt liệt sĩ thứ 2. Do điều kiện thổ nhưỡng nên phần xương cốt của liệt sĩ đã phân hủy hoàn toàn, tại vị trí hố mộ chỉ còn lại các di vật gồm quần áo, bạt cao su và tóc. Sáng 10.10, lực lượng tiếp tục phát hiện và cất bốc thành công hài cốt liệt sĩ thứ 3 trong tình trạng xương cốt còn nguyên vẹn cùng một số di vật như thắt lưng, túi cơm, túi vượt sông.
Tất cả hài cốt và di vật tìm thấy đều được lực lượng chức năng thực hiện thủ tục cất bốc cẩn trọng, trang nghiêm. Đơn vị đã tiến hành lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính. Hiện tại, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về thờ cúng tại nhà quàn của đơn vị trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.
Trần Thanh Phong
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