Chuẩn bị an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

Trước đó, các đại biểu sẽ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ), dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 14.10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, phường Long Bình, TP.HCM.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng ngày 10.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo), lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM; đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng sự tham gia đông đảo của lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thành phố.

Theo Ban Chỉ đạo, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng là hoạt động thiết thực của TP.HCM trong triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn có tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua (gồm các phường Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình), tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống hai bên đường ra đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9; phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM.