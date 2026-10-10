Tìm thấy 'Đơn xin vào Đảng' tên Vương Đình Minh trong ví liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 10.10, thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết: "Đơn vị đang thực hiện các bước xác định danh tính và tìm thân nhân một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại tỉnh Tbong Khmum, Campuchia với nhiều di vật, trong đó có lá đơn "Đơn xin vào Đảng" được tìm thấy trong ví của liệt sĩ tên Vương Đình Minh".

Theo đó, từ ngày 4.9 đến nay, Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều vị trí thuộc 3 tỉnh Kratie, Kampong Thom và Tbong Khmum (vương quốc Campuchia). Đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm được tổng số 41 hài cốt liệt sĩ.

Hé lộ danh tính liệt sĩ từ lá đơn "Đơn xin vào Đảng"

Đáng chú ý, sau 5 ngày cùng các nhân chứng tổ chức khảo sát khu vực, vị trí có thông tin mộ liệt sĩ ở tỉnh Tbong Khmum, Đội K72 đã khoanh vùng được khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ.

Lá đơn "Đơn xin vào Đảng" tìm thấy trong ví liệt sĩ tìm thấy ở Campuchia ẢNH: ĐỘI K72

Ngày 28.9, Đội K72 đã đào tìm và phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ được chôn sâu khoảng 80 cm dưới lòng đất. Xương đang quá trình phân hủy mạnh (chỉ còn ít xương tay, chân, xương chậu, 2 cái răng và nhiều xương vụn). Mẫu phẩm thu được gồm 2 chiếc răng và một mảnh xương chậu.

Tại khu vực đào tìm, Đội K72 còn phát hiện nhiều di vật gồm: dây thông tin; 1 tấm tăng; 1 tấm vải mỏng màu nâu; 1 hộp tiếp đạn và túi đạn AK; 47 viên đạn AK rời; 1 thắt lưng…

Đội K72 tìm kiếm vị trí phát hiện mộ liệt sĩ cùng nhiều di vật ẢNH: ĐỘI K72

Đáng chú ý, có 2 chiếc ví, trong đó 1 chiếc không có gì, và 1 chiếc ví bên trong có 1 tấm hình 3x4 cm màu trắng đen hình con gái; 1 cây bút làm từ đạn AR15, 1 tờ giấy viết tay nội dung "Đơn xin vào Đảng" đã bị mục và mất đi một phần, tuy nhiên một số nội dung vẫn còn đọc được.

Theo thông tin Đội K72 tóm lược từ "Đơn xin vào Đảng" được tìm thấy có các nội dung: "Kính gửi chi ủy chi bộ 2 và đảng ủy 32... Họ tên Vương Đình Minh (22 tuổi, quê quán Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An); họ tên bố: Vương Đình Tiếp; tên mẹ: Ngô Thị Tiếp; tên anh: Vương Đình Cẩm và tên em: Vương Đình Hải".

Ảnh cô gái được tìm thấy trong ví liệt sĩ ẢNH: ĐỘI K72

Nhiều thông tin trùng khớp, đề nghị xét nghiệm ADN

Ngay sau kiểm kê hài cốt và di vật, thông tin liệt sĩ được làm rõ, Đội K72 đã báo cáo Quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai và chủ động liên hệ về địa phương, thân nhân đang sinh sống tại xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (nay là phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để xác minh thông tin kết quả được ghi trong lá đơn "Đơn xin vào Đảng" tìm thấy trong ví liệt sĩ.

Kết quả xác minh cho thấy có sự trùng khớp với thông tin trong lá đơn "Đơn xin vào Đảng" của liệt sĩ. Hiện cha mẹ và một số anh chị em liệt sĩ Vương Đình Minh đã chết, chỉ còn lại 1 người em trai và 1 người em gái đang sinh sống tại địa phương. Người cháu ruột V.Đ.N đang thờ cúng liệt sĩ Vương Đình Minh (ở phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin gia đình cung cấp: Liệt sĩ Vương Đình Minh sinh năm 1949; nhập ngũ năm 1967; hy sinh ngày 10.1.1971; quê quán Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An.

Họ tên bố mẹ và 1 số thành viên trong gia đình đều trùng khớp thông tin trong lá đơn được tìm thấy. Thân nhân liệt sĩ Vương Đình Minh cũng đã nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa tìm được hài cốt liệt sĩ.

Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy ẢNH: ĐỘI K72

"Từ những kết quả thu thập được, Đội K72 nhận định khả năng hài cốt liệt sĩ có lưu giữ các di vật và lá đơn "Đơn xin vào Đảng" trên là của chính liệt sĩ Vương Đình Minh. Vì vậy Đội K72 đề xuất cho thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu ADN để giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trường hợp mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ xấu không thể xét nghiệm mẫu ADN thì đề nghị xem xét phương pháp thực chứng để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 cho biết.