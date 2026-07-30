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Thời sự Dân sinh

Phát hiện thêm ảnh chân dung trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ở xã Minh Đức

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Quá trình xử lý, làm rõ các di vật, Đội K72 đã phát hiện thêm bức ảnh trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ở xã Minh Đức đã được quy tập trước đó.

Ngày 30.7, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) cho biết, trong quá trình xử lý, làm rõ các di vật đã quy tập trong hầm mộ có 3 hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức, đơn vị đã phát hiện thêm 1 bức ảnh còn khá rõ bên trong 1 chiếc ví.

Phát hiện thêm ảnh chân dung trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ở xã Minh Đức- Ảnh 1.

Bức ảnh nghi của liệt sĩ trong hầm mộ có 3 liệt sĩ vừa được Đội K72 tìm thấy

ẢNH: ĐỘI K72

Đáng chú ý, trước đó trong hầm mộ này, đơn vị cũng phát hiện 1 bức ảnh khác (nghi của liệt sĩ), đã được đơn vị gửi các cộng tác viên phục dựng lại, với mong muốn có thể sớm tìm được thân nhân của liệt sĩ.

Phát hiện thêm ảnh chân dung trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ở xã Minh Đức- Ảnh 2.
Phát hiện thêm ảnh chân dung trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ở xã Minh Đức- Ảnh 3.

Tấm hình Đội K72 tìm thấy trong hầm mộ có 3 liệt sĩ trước đó và hình ảnh được phục dựng (bên phải)

ẢNH: ĐỘI K72

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết: "Tấm hình nằm trong các di vật được thu thập trước đó. Việc phát hiện thêm bức ảnh này có ý nghĩa đặc biệt, thắp lên hy vọng sớm trả lại tên cho liệt sĩ. Đơn vị đang tiếp tục xử lý, làm sạch tất cả các di vật khác đã được quy tập trước đó, với hy vọng tiếp tục phát hiện thêm những thông tin, hình ảnh có giá trị. Đội K72 cũng khẩn thiết tìm thân nhân, đồng đội của liệt sĩ (trong hình), hãy liên hệ với đơn vị để cung cấp thêm thông tin".

Phát hiện thêm ảnh chân dung trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ở xã Minh Đức- Ảnh 4.
Phát hiện thêm ảnh chân dung trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ở xã Minh Đức- Ảnh 5.
Phát hiện thêm ảnh chân dung trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ở xã Minh Đức- Ảnh 6.
Phát hiện thêm ảnh chân dung trong hầm mộ có 3 liệt sĩ ở xã Minh Đức- Ảnh 7.

Tất cả các di vật, mẫu vật phẩm thu thập được ở các mộ liệt sĩ đều được thu thập, chú thích đầy đủ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trung tá Nguyễn Văn Long, Phó đội trưởng Đội K72, cho biết: "Tại vị trí mở rộng khu vực tìm kiếm ở xã Minh Đức, đến nay đã cất bốc được 26 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có khoảng hơn 50% lấy được mẫu sinh phẩm và có khả năng xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ".

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