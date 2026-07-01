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Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp

Nhiều di vật, ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom đã được các lực lượng chức năng tìm thấy trong quá trình lấy mẫu hài cốt để giám định ADN.

Ngày 1.7, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện nhiều di vật, ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom.

Trước đó, sáng 30.6, trong quá trình khai quật mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, lực lượng chức năng đã tìm được những kỷ vật của một liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại số lô D, hàng mộ 8, mộ số 00497.

Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 1.
Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 2.
Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 3.

Trong phần mộ liệt sĩ 00497 chưa xác định được thông tin, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật

ẢNH: C.T.V

Các kỷ vật gồm một chiếc dây lưng to (dây TB), một dây lưng nhỏ, một bình tông đựng nước, trên bình có khắc các chữ, số: "Dươn Việt 12 - 72 - 10 B + S", đặc biệt là cuốn album có hình một số thiếu nữ và hình của chàng thanh niên mặc quân phục, đội mũ bộ đội (có thể là hình của liệt sĩ).

Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 4.
Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 5.
Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 6.

3 bức ảnh được tìm thấy trong phần mộ

ẢNH: C.T.V

Theo trung tá Vũ Duy Quyền, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom hiện có gần 1.300 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 528 mộ chưa có thông tin. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã khai quật được 370 mộ để lấy mẫu sinh phẩm 213 trường hợp (đạt 57,7%). 

Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 7.
Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 8.

Các di vật được tìm thấy kỳ vọng sẽ giúp gia đình liệt sĩ nhận diện được người thân của mình

ẢNH: C.T.V

Để đảm bảo tiến độ nhanh nhất, các lực lượng như dân quân thường trực, giáo viên các trường học, đoàn viên thanh niên cũng được huy động để tham gia công tác số hóa dữ liệu và dọn dẹp, vệ sinh khu vực lấy mẫu… Các lực lượng làm việc liên tục cả thứ bảy và chủ nhật. Việc lấy mẫu được thực hiện từ ngày 19.6 và dự kiến hoàn thành vào ngày 10.7.

Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 9.
Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom

ẢNH: C.T.V

Trước đó, ngày 21.6, cũng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, trong quá trình khai quật mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy di vật của một liệt sĩ gồm một chiếc lược, một cây bút, trên bút có khắc chữ dòng chữ "Nhớ mãi mùa xuân 1974" và dòng chữ "Kỷ niệm 6 - 2 - 74" cùng hình biểu tượng ngôi chùa Một Cột (Hà Nội).

Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 11.

Di vật gồm một cây bút và một chiếc lược được tìm thấy ở một phần mộ chưa xác định được thông tin khác trong Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom

ẢNH: C.T.V

"Chúng tôi mong muốn những thông tin, kỷ vật vừa được tìm thấy trong các phần mộ chưa xác định được thông tin sẽ giúp thân nhân các liệt sĩ sớm nhận diện và kết nối thông tin với Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom qua số điện thoại: 0975.573.753", trung tá Vũ Duy Quyền cho biết.

Nỗ lực tìm lại tên cho các liệt sĩ

Thành phố Đồng Nai hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ với với 23.190 phần mộ. Trong đó, có 7.785 mộ chưa xác định được thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được thành phố Đồng Nai khẩn trương thực hiện, nỗ lực tìm lại tên cho các liệt sĩ.

Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 12.
Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 13.
Tìm thấy nhiều di vật, ảnh trong mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom - Ảnh 14.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom

ẢNH: C.T.V

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, cho biết trong quá trình thực hiện vừa qua, tỷ lệ lấy mẫu thành công chỉ đạt trên 50%, còn lại gần 50% không thể lấy được do các hài cốt đã bị phân hủy theo thời gian.

"Thời gian chúng ta không còn nữa, thành phố đang đồng loạt lấy mẫu ADN và quyết tâm trong năm nay sẽ hoàn thành việc lấy mẫu", bà Hoàng cho hay.

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