Thành phố Đồng Nai dự kiến giảm còn 599 thôn, ấp, khu phố

Ngày 22.6, UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tổng thể sắp xếp thôn, ấp, khu phố trên địa bàn thành phố. Dự kiến, toàn thành phố sẽ giảm hơn 1.100 thôn, ấp và khu phố.

Giảm 1.172 thôn, ấp, khu phố

Theo UBND thành phố Đồng Nai hiện có diện tích hơn 12.737 km2 với dân số gần 5 triệu người. Toàn thành phố hiện có 95 xã, phường với 1.771 thôn, ấp, khu phố.

Theo quy định tại nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26.5.2026 của Chính phủ, đối với khu vực Đông Nam bộ, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên và khu phố phải có từ 550 gia đình trở lên. Qua rà soát, toàn thành phố có 523 đơn vị chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình.

Phường Bình Phước nhìn từ trên cao ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phần lớn thôn, ấp, khu phố đã đáp ứng yêu cầu về quy mô dân cư, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ các đơn vị có số hộ gia đình thấp hơn tiêu chuẩn quy định, quy mô nhỏ, phạm vi quản lý phân tán. Thực trạng này dẫn đến gia tăng đầu mối quản lý ở cơ sở, phân tán nguồn lực, làm giảm hiệu quả tổ chức hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư và phát sinh chi ngân sách cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố hiện nay là 4.435 người.

Theo phương án tổng hợp của 95 xã, phường trực thuộc, sau khi sắp xếp toàn thành phố dự kiến giảm 1.172 thôn, ấp, khu phố (tỷ lệ giảm 66,18%) còn 599 thôn, ấp, khu phố.

Giảm 2.636 người hoạt động không chuyên trách

Sau sắp xếp, dự kiến số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố cũng giảm từ 4.435 người như hiện nay xuống còn 1.979 người.

Dự kiến số người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp là 2.638 người và được thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo quy định, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 550 tỉ đồng.

Một góc trung tâm phường Dầu Giây ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo UBND thành phố Đồng Nai, việc sắp xếp thôn, ấp, khu phố nhằm tinh gọn đầu mối tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý dân cư và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; cơ cấu lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng tinh gọn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước.

Cũng theo đề án này, UBND các xã, phường có trách nhiệm triển khai sắp xếp thôn, ấp, khu phố và hoàn thành trước 30.6.2026.

Các địa phương bắt đầu lấy ý kiến người dân

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Hoàng Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thạnh, cho biết Lộc Thạnh là 1 trong 8 xã biên giới của thành phố Đồng Nai, hiện toàn xã có 2.420 hộ dân với 10.420 nhân khẩu. Theo kế hoạch, xã sẽ giảm số thôn, ấp từ 13 xuống còn 4. Hiện địa phương đang thực hiện các bước lấy ý kiến nhân dân đối với đề án này.

Ông Trần Hoàng Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thạnh lấy ý kiến các cơ quan, đoàn thể, khu dân cư về đề án sắp xếp thôn, ấp trên địa bàn ẢNH: H.G

Theo ông Trực, việc chọn lựa cán bộ không chuyên trách sau khi sắp xếp thôn ấp, địa phương cũng đưa ra những tiêu chí cụ thể như: Phải có kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng công nghệ thông tin; nắm chắc tình hình tại địa phương; không quá trẻ tuổi, cũng không quá lớn tuổi, có thể là người đồng bào dân tộc thiểu số (đối với thôn có số lượng đồng bào thiểu số lớn),

"Mục tiêu của đề án là xây dựng một mô hình quản lý hiệu quả hơn; thúc đẩy được sự chủ động, sáng tạo trong công việc của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn. Địa phương kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ và nâng cao chất lượng phục vụ đời sống người dân", ông Trực mong muốn.

Sơ đồ tổ chức phân ranh 12 khu phố mới ở phường Bình Phước đang được lấy ý kiến nhân dân ẢNH: H.G

Trong khi đó, tại phường Bình Phước, nơi có 38.019 hộ dân với hơn 118.000 người. Dự kiến, phường Bình Phước cũng sẽ giảm từ 37 khu phố còn 12 khu phố. Số lượng người hoạt động không chuyên trách giảm từ 99 người xuống còn 36 người (giảm 63 người).

Sau sắp xếp, phường Bình Phước dự kiến sẽ phê duyệt người trực tiếp tham gia công việc ở khu phố tương ứng với 6 chức danh của 6 chi hội gồm: Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, dự kiến là 72 người.

Theo UBND phường Bình Phước, việc thực hiện xin ý kiến đối với đề án sắp xếp các khu phố trên địa bàn được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ. Việc lấy phiếu ý kiến sẽ được các khu phố triển khai đến từng hộ gia đình và sẽ hoàn thành trước ngày 25.6.











