Hơn 165 tỉ đồng tri ân người hoạt động không chuyên trách ở TP.HCM

Ngày 19.6, tại kỳ họp giữa năm, UBND TP.HCM vừa trình HĐND thành phố các dự thảo nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách ở cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc một số mô hình hoạt động.

Theo chỉ đạo của Trung ương, tại 168 đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM, việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã kết thúc từ ngày 31.5.2026; đề án sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoàn thành trước ngày 30.6.2026.



UBND TP.HCM cho rằng quá trình sắp xếp sẽ tác động trực tiếp đến đội ngũ đã tham gia công tác ở cơ sở trong thời gian dài. Vì vậy, việc ban hành chính sách tri ân là cần thiết, nhằm ghi nhận những đóng góp của lực lượng không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; người trực tiếp tham gia hoạt động ở cơ sở; tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản khi kết thúc mô hình.

TP.HCM dự kiến chi hơn 165 tỉ đồng tri ân những người hoạt động không chuyên trách kết thúc hoạt động ẢNH: NGUYÊN VŨ

Theo dự thảo, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi kết thúc hoạt động từ ngày 30.5.2026 được đề xuất nhận quà tặng tri ân một lần theo thời gian công tác. Người có thời gian công tác dưới 5 năm được nhận 15 triệu đồng/người; từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm được nhận 25 triệu đồng/người; từ đủ 10 năm trở lên được nhận 35 triệu đồng/người.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thôi tham gia công tác do sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, mức quà tặng tri ân là 3 triệu đồng/người. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thôi tham gia công tác được đề xuất nhận 2 triệu đồng/người.

Riêng tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản thôi tham gia công tác khi cấp có thẩm quyền có văn bản kết thúc mô hình được đề xuất nhận mức quà tặng tri ân 1 triệu đồng/người.

Theo tính toán của UBND TP.HCM, kinh phí dự trù cho nhóm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là hơn 101,8 tỉ đồng, với 4.073 người. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư giảm do sắp xếp, số lượng dự kiến là 5.846 người, kinh phí hơn 17,5 tỉ đồng.

Nhóm người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư dự kiến giảm 12.399 người, kinh phí hơn 24,7 tỉ đồng. Đối với tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản, số lượng dự kiến là 21.590 người, kinh phí hơn 21,5 tỉ đồng.

Mức hỗ trợ mới cho người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp khu phố

Cùng với chính sách tri ân một lần, UBND TP.HCM cũng trình dự thảo nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; số lượng, mức hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; việc kiêm nhiệm và hỗ trợ kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Theo tờ trình, từ ngày 1.7.2025, TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, với 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; khoảng 17.678 người hoạt động không chuyên trách và khoảng 27.822 người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Sau khi sắp xếp theo quy định mới, TP.HCM dự kiến tổ chức lại 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư còn 3.944 đơn vị. Số người hoạt động không chuyên trách cần bố trí là 11.832 người, tương ứng mỗi khu phố, ấp, thôn, khu dân cư có 3 người. Số người dôi dư sau sắp xếp dự kiến 5.846 người, chiếm 33,06%.

Kỳ họp HĐND TP.HCM thường lệ giữa năm 2026 ẢNH: NGUYỄN ANH

Về mức phụ cấp hằng tháng, dự thảo chia thành 2 nhóm. Đối với khu phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có từ 700 hộ trở lên; hoặc thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, quỹ phụ cấp là 8 lần mức lương cơ sở.

Trong nhóm này, bí thư chi bộ khu phố, ấp, thôn, khu dân cư được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 2,70 lần mức lương cơ sở; trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hưởng 2,65 lần; trưởng ban công tác mặt trận hưởng 2,65 lần mức lương cơ sở.

Đối với khu phố, ấp, thôn, khu dân cư không thuộc nhóm trên, quỹ phụ cấp là 6,5 lần mức lương cơ sở. Bí thư chi bộ được hưởng 2,20 lần mức lương cơ sở; trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hưởng 2,15 lần; trưởng ban công tác mặt trận hưởng 2,15 lần mức lương cơ sở.

Dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư là 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Với khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đạt quy mô theo quy định, trước hết bố trí 2 người tham gia hoạt động; sau đó căn cứ quy mô dân cư để bố trí thêm, nhưng tối đa không quá 8 người.

Về kinh phí hoạt động, khu phố có dưới 1.000 hộ; ấp, thôn, khu dân cư có dưới 700 hộ được hỗ trợ 3,5 triệu đồng/tháng. Khu phố có từ 1.000 hộ trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có từ 700 hộ trở lên được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng.