Phát hiện 2 ảnh chân dung trong di vật liệt sĩ khi lấy mẫu ADN tại Quảng Ngãi

Ngày 28.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi), Đội lấy mẫu số 5 đã phát hiện nhiều di vật có giá trị trong việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Chiếc ví da còn lưu giữ 2 bức ảnh chân dung của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ khi được khai quật lấy mẫu tại 1 phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh ẢNH: VĨNH TRỌNG

Trước đó, khi khai quật lấy mẫu tại phần mộ số 115, hàng thứ 4 thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ, gồm 1 tấm vải dù, 1 chiếc nhíp và 1 ví da.

Lực lượng chức năng khai quật lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: VĨNH TRỌNG

Đáng chú ý, bên trong chiếc ví da còn lưu giữ 2 bức ảnh chân dung của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ trung niên. Ngoài ra, còn có một số vật dụng cá nhân khác đã bị ảnh hưởng theo thời gian nhưng vẫn còn giá trị phục vụ công tác xác minh.

Không để bỏ sót bất kỳ manh mối nào

Đại úy Nguyễn Văn Thường, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thời điểm phát hiện những di vật này, tất cả cán bộ, chiến sĩ trong tổ đều rất xúc động.

"Sáng nay, khi phát hiện di vật của liệt sĩ, đặc biệt là 2 bức ảnh chân dung nam và nữ, anh em đều thống nhất phải cố gắng giữ gìn, không để bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là những thông tin quý để thân nhân nhận ra người thân của mình, qua đó sớm đưa liệt sĩ trở về với gia đình", đại úy Thường chia sẻ.

Nhiều kỷ vật được tìm thấy khi khai quật mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh ẢNH: VĨNH TRỌNG

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh hiện có 443 phần mộ liệt sĩ, trong đó còn 136 ngôi mộ chưa xác định được thông tin và cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN theo quy định.

Đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lấy 3.675 mẫu hài cốt liệt sĩ trong tổng số 33.808 phần mộ tại các nghĩa trang trên địa bàn. Các tổ công tác đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, chạy đua với thời gian nhằm hoàn thành tiến độ của chiến dịch.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi (bên phải), có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh để chỉ đạo công tác khai quật, tìm kiếm liệt sĩ ẢNH: VĨNH TRỌNG

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi phát hiện các bức ảnh, đơn vị sẽ tiến hành phục dựng hình ảnh để tăng khả năng nhận diện.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đăng tải hình ảnh đã được phục dựng trên các cổng thông tin điện tử, fanpage của các cơ quan báo chí, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 các địa phương trên cả nước để lan tỏa thông tin, sớm tìm được thân nhân của liệt sĩ", đại tá Sơn nói.

Công tác lấy mẫu ADN được làm tỉ mỉ, cẩn thận ẢNH: VĨNH TRỌNG

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, "Chiến dịch 500 ngày đêm" thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính hiện đã đi được khoảng 1/3 chặng đường. Lực lượng vũ trang tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu tại 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Việc phát hiện những di vật còn lưu giữ theo hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là những bức ảnh chân dung thân nhân, có ý nghĩa rất lớn trong quá trình đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin và kết nối với gia đình. Mỗi manh mối được tìm thấy không chỉ góp phần hỗ trợ công tác giám định ADN mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình nhiều thập niên tìm kiếm người thân của các gia đình liệt sĩ, tiếp tục nỗ lực "trả lại tên cho các anh" sau chiến tranh.