Quảng Ngãi lấy mẫu ADN 2.615 mộ liệt sĩ phục vụ giám định

Ngày 8.7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Lào, Campuchia

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, từ nguồn tin do nhân chứng lịch sử và nhân dân cung cấp, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm như Ba Gia, Ia Ly, Đăk Tô, Sa Bình, Ia Chim, Trường Giang và khu vực Đồn biên phòng Sông Thanh thuộc xã Đăk Plo.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực xác định có mộ tập thể đường Trường Chinh, phường Đắk Cấm và Kon Tum (Quảng Ngãi) ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực xác định có mộ tập thể đường Trường Chinh, phường Đắk Cấm và Kon Tum được triển khai liên tục từ ngày 5.6 đến nay và đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Đội K53, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Attapư, Sê Kông, Champasak của Lào và tỉnh Ratanakiri của Campuchia.

Đội K53, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K53 đã khảo sát, xác minh và xử lý 600 nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm trên địa bàn 19 huyện thuộc 3 tỉnh Nam Lào và 6 huyện thuộc tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Kết quả đã tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ với 37.689 phần mộ, trong đó có 26 mộ tập thể; 16.758 mộ có đầy đủ thông tin, 5.134 mộ có một phần thông tin và 15.771 mộ chưa có thông tin.

Lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) ẢNH: BÌNH NGUYÊN

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh Quảng Ngãi được Ban Chỉ đạo Quân khu 5 lựa chọn là địa phương triển khai điểm để nhân rộng ra các địa phương khác. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, thành lập tổ chuyên ngành và 4 đội triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lấy mẫu 2.615 mộ phục vụ giám định ADN; trong đó 2.115 mẫu được thực hiện trước chiến dịch và 500 mẫu được thực hiện trong chiến dịch. Toàn bộ các mẫu sau khi thu nhận đều được thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật; lập hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và chuẩn bị bàn giao theo đúng quy định, bảo đảm tính chính xác, khách quan và khả năng khai thác lâu dài phục vụ công tác giám định ADN.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều hạn chế.

Hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 30.10

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết quân đội đang làm nòng cốt trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, để đẩy nhanh công tác lấy mẫu cần sự phối hợp tốt hơn từ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Mộ liệt sĩ vô danh ở Quảng Ngãi được lấy mẫu ADN để giám định ẢNH: BÌNH NGUYÊN

Hiện nay sự vào cuộc, công tác phối hợp của các địa phương chưa chặt chẽ. Có địa phương chưa làm tốt công tác quản lý nghĩa trang khiến cho việc số hóa phần mộ gặp khó khăn; hiện mới chỉ có 41/55 xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị ẢNH: T.N

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Quảng Ngãi là địa phương có số lượng rất lớn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh được Trung ương giao lấy mẫu tại hơn 13.000 phần mộ liệt sĩ để thực hiện công tác giám định ADN, hoàn thành trong tháng 4.2027.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng trong công tác lấy mẫu, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, triển khai nhân rộng công tác lấy mẫu trên địa bàn toàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lấy mẫu đảm bảo đúng quy trình, an toàn, trang nghiêm. Việc lấy mẫu hoàn thành trước ngày 30.10 để dồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập đối với hơn 6.000 liệt sĩ chưa được quy tập.

"Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phải thiết lập kênh tiếp nhận thông tin. UBND cấp xã phát huy vai trò là đơn vị trực tiếp phối hợp với lực lượng quân đội trong công tác lấy mẫu, tiếp nhận thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ", bà Y Ngọc yêu cầu.