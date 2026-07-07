Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh lấy mẫu ADN

Bóc tách hàng nghìn khối đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 7.7, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ khi triển khai đợt tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 3 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Nơi tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi) ẢNH: V.T

Các hài cốt được phát hiện lần lượt vào các ngày 29.6, 5.7 và 6.7 tại khu đất trống trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Sau khi cất bốc, các hài cốt được đưa về nhà quản trang để tổ chức thờ cúng, dâng hương theo quy định.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, dù thời tiết liên tục có mưa, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K53 vẫn duy trì công tác tìm kiếm, căng bạt làm việc, bóc tách hàng nghìn mét khối đất và dò tìm theo vệt đất được xác định là rãnh nước cũ dọc đường Trường Chinh với hy vọng tìm thêm các hài cốt liệt sĩ còn thất lạc.

Sau khi cất bốc, các hài cốt được đưa về nhà quản trang để tổ chức thờ cúng, dâng hương theo quy định ẢNH: V.T

Việc tìm kiếm được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 6.6 - 20.6, giai đoạn 2 từ ngày 21.6 - 25.7, giai đoạn 3 kéo dài từ ngày 26.7 đến hết năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin

Cũng trong sáng 7.7, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại xã Đông Sơn.

Bà Y Ngọc (áo đen) kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại xã Đông Sơn ẢNH: THÁI TÂN

Tại buổi kiểm tra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo xã Đông Sơn báo cáo kết quả triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" trên địa bàn.

Theo báo cáo, xã Đông Sơn hiện có 7 nghĩa trang liệt sĩ với 493 hài cốt thuộc diện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Trước đó, Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thanh đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 60 phần mộ theo chương trình của Viện Pháp y quốc gia.

Các chiến sĩ triển khai lấy mẫu ADN tại các mộ liệt sĩ chưa rõ họ tên ẢNH: THÁI TÂN

Hiện địa phương đang phối hợp với Đội lấy mẫu số 2 triển khai lấy mẫu tại 6 nghĩa trang còn lại với 443 phần mộ. Sau 5 ngày thực hiện, lực lượng chức năng đã khai quật, lấy mẫu tại 3 nghĩa trang Bình Phú, Bình Châu, địa đạo Đám Toái với tổng cộng 172 phần mộ.

Trong đó, Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phú lấy mẫu 89 phần mộ, thu được 88 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu; Nghĩa trang liệt sĩ Bình Châu lấy mẫu 53 phần mộ, thu được 50 mẫu; Nghĩa trang liệt sĩ địa đạo Đám Toái đã lấy mẫu 30/62 phần mộ theo kế hoạch, thu được 16 mẫu sinh phẩm.

Lực lượng chức năng đã khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Đông Sơn ẢNH: THÁI TÂN

Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Y Ngọc nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện công việc khoa học, chặt chẽ, bảo đảm chính xác trong từng khâu. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ.