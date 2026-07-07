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Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc

Hải Phong
Hải Phong

Sau nhiều năm thi công, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng đã bước vào giai đoạn vận hành, chạy thử đồng bộ các hệ thống thiết bị trước khi đưa công trình vào khai thác.

Sáng nay 7.7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vận hành, chạy thử, đồng bộ thiết bị công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các xã, phường Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, An Phú.

Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi giải thích quy trình vận hành công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

ẢNH: HẢI PHONG

Theo chủ đầu tư, đến nay công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị cơ khí, thiết bị điện, hệ thống điều khiển, giám sát SCADA và các hạng mục liên quan. Nhà thầu cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ điều kiện để tổ chức vận hành chạy thử và kiểm tra đồng bộ toàn bộ hệ thống.

Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 2.

Đại diện các đơn vị tham quan trung tâm điều khiển công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

ẢNH: HẢI PHONG

Trong quá trình chạy thử, các đơn vị thực hiện vận hành đóng, mở cửa van theo từng chế độ; kiểm tra hệ thống nâng hạ cửa van, hệ thống điện động lực, điện điều khiển, nguồn điện dự phòng, hệ thống điều khiển - giám sát SCADA, truyền thông và đánh giá khả năng phối hợp đồng bộ giữa các thiết bị với toàn bộ công trình.

Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 3.

Công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có 19 cống ngăn sông

ẢNH: HẢI PHONG

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư 1.498 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2018 đến năm 2026. 

Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 4.
Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 5.
Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 6.
Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 7.

Cận cảnh hạ cửa van ngăn nước sông tại công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

ẢNH: HẢI PHONG

Công trình có tổng chiều dài khoảng 1.400 m, trong đó phần cầu dài hơn 970 m. 

Theo thiết kế, công trình gồm cống ngăn sông với 19 khoang, tổng bề rộng hơn 718 m; hệ thống cửa van phẳng được vận hành bằng xi lanh thủy lực, điều khiển tự động, có khả năng đóng mở linh hoạt theo điều kiện thực tế và thực hiện chức năng xả đáy.

Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 8.

Sau khi ngăn đập dâng bên bờ bắc sông Trà Khúc, nước dâng rất đẹp

ẢNH: HẢI PHONG

Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 9.

Sau khi thả cửa van ngăn sông Trà Khúc, mực nước hai bên đập dâng chênh nhau rõ rệt

ẢNH: HẢI PHONG

Quảng Ngãi vận hành chạy thử đập dâng gần 1.500 tỉ đồng trên sông Trà Khúc - Ảnh 10.

Toàn cảnh công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

ẢNH: HẢI PHONG

Ngoài ra, công trình còn có 4 khoang tràn mặt với tổng bề rộng gần 139 m, được bố trí ở hai bên bờ nhằm tăng khả năng thoát lũ, góp phần bảo đảm an toàn vận hành và phát huy hiệu quả khai thác của dự án sau khi hoàn thành.

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