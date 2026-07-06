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Giáo dục

Quảng Ngãi bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Hải Phong
Hải Phong
UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt bổ sung 1.956 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 cho các trường THPT công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên, tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh sau kỳ thi tuyển sinh.

Ngày 6.7, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định phê duyệt bổ sung 1.956 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 cho các trường THPT công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10- Ảnh 1.

Học sinh dự thi tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi ngày 4.7 về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Theo quyết định, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở GD-ĐT căn cứ kết quả rà soát năng lực tiếp nhận học sinh của từng cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và các quy định hiện hành để quyết định chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cụ thể cho từng trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đồng thời, Sở GD-ĐT có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh công khai, minh bạch, đúng quy định; bảo đảm phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện quyết định.

Quảng Ngãi bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10- Ảnh 2.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi Trường THPT Võ Nguyên Giáp được bổ sung thêm 25 chỉ tiêu

ẢNH: HẢI PHONG

Theo quyết định, có 50 trường THPT được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Trong đó, một số trường được tăng nhiều chỉ tiêu như Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Đăk Hà được bổ sung 150 chỉ tiêu; Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Trường Chinh cùng được bổ sung 100 chỉ tiêu; Trường THPT Sơn Mỹ được bổ sung 90 chỉ tiêu…

Trước đó, theo kế hoạch của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 được tổ chức trong hai ngày 31.5 và 1.6 với hơn 26.700 thí sinh đăng ký dự thi trên toàn tỉnh.

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